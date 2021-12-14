Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte dünyayı bekleyen 6 tehlike

Baba Vanga'nın öngörüleri, uzun zamandır dünyanın gündeminde. Görme kaybının ardından başlayan öngörüleri ile tüm dünyanın dikkatini çeken bir kahin. Ünlü psişik kadın, Rusya ve Doğu Avrupa'da çok iyi biliniyor. Aslında en çok 11 Eylül terör saldırılarını, Obama seçimlerini ve Brexit oylamasını tahmin etmesiyle tanınıyor. "Peki 2022 için öngörüleri neler?" sorusu şu sıralar en çok merak edilenler arasında. İşte cevaplar...

BABA VANGA KİMDİR? Balkanların Nostradamus'u olarak adlandırılan BABA VANGA, 1996'da Covid-19'un patlak vereceğini tahmin ettiği iddia edilen önemli kahinlerden biri olarak tanınıyor.

Görme kaybı yaşayan Baba Vanga'nın, koronavirüs hastalığını (Covid-19) yıllar önce "her yanımızı saracak" konusunda uyardığına inanılıyor. Daha çok Baba Vanga olarak bilinen Vangeliya Pandeva Gushterova, birçok kişi tarafından kehanet ve ruhlarla temas konusunda Bulgaristan'ın önde gelen otoritesi olarak kabul edilir.

Baba Vanga'nın 1996'da 84 yaşında ölmeden önce Çin'de 2019'da başlayan koronavirüs pandemisini öngördüğü söyleniyor. DailyStar.co.uk'ye göre, 1990'larda Baba Vanga ile tanışan bir kadın kehanet haberleriyle öne çıktı.

Her yıl 100.000'den fazla kişinin, psişik ve şifacı olarak yeteneklerini araştırmak için Baba Vanga'yı ziyaret ettiği ve genellikle geleneksel tıbbın başarısız olduğu rahatsızlıkları iyileştirmeye yardımcı olan bitkisel ilaçlar reçete ettiği bildiriliyor. Psişik yeteneğinin benzersiz yönlerinden biri şefkatiydi; kendisine gelen bilgilerin bir insanın hayatını alt üst edebileceğinin kesinlikle farkındaydı. Bu nedenle, eğer haber yıkıcı olacaksa kendini tutuyor ya da alıcının bunu ancak tahmin gerçekleştiğinde ve gerçekleştiğinde anlaması için mesajını kodlayarak veriyordu.