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Balkonu olmayan ev kalmayacak! Taşınma şartı olmadan dışarıdan monte ediliyor, oda gibi genişliyor!

Balkonsuz bir evde oturuyor ve daha geniş, nefes alabileceğiniz bir alana ihtiyaç duyuyorsanız sıkı durun; çünkü inşaat dünyasında ezberleri altüst edecek devrim niteliğinde bir dönem başladı. Artık balkonlu bir eve taşınmanıza ya da aylarca süren toz toprak içindeki tadilatlarla uğraşmanıza hiç gerek yok. Dünyada hızla yayılan yeni bir mühendislik tekniği sayesinde, siz koltuğunuzda kahvenizi yudumlarken binanızın dış cephesine devasa çelik balkonlar entegre ediliyor. İşte mimaride çığır açan o yöntemin detayları…

Giriş Tarihi: 12.06.2026 10:55