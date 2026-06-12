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Balkonu olmayan ev kalmayacak! Taşınma şartı olmadan dışarıdan monte ediliyor, oda gibi genişliyor!

Balkonsuz bir evde oturuyor ve daha geniş, nefes alabileceğiniz bir alana ihtiyaç duyuyorsanız sıkı durun; çünkü inşaat dünyasında ezberleri altüst edecek devrim niteliğinde bir dönem başladı. Artık balkonlu bir eve taşınmanıza ya da aylarca süren toz toprak içindeki tadilatlarla uğraşmanıza hiç gerek yok. Dünyada hızla yayılan yeni bir mühendislik tekniği sayesinde, siz koltuğunuzda kahvenizi yudumlarken binanızın dış cephesine devasa çelik balkonlar entegre ediliyor. İşte mimaride çığır açan o yöntemin detayları…

Giriş Tarihi: 12.06.2026 10:55
Balkonu olmayan ev kalmayacak! Taşınma şartı olmadan dışarıdan monte ediliyor, oda gibi genişliyor!

Brezilya'nın São Paulo kentinde uygulanmaya başlanan ve kısa sürede sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan bu "retrofit" (yenileme) yöntemi, balkonsuz eski binalara adeta sihirli bir dokunuş yapıyor.

Balkonu olmayan ev kalmayacak! Taşınma şartı olmadan dışarıdan monte ediliyor, oda gibi genişliyor!

EVİNİZİ BOŞALTMANIZA GEREK YOK: AŞAĞIDAN YUKARI DOĞRU YÜKSELİYOR!

Geliştirilen özel teknik sayesinde, bina sakinleri günlük yaşamlarına hiç ara vermeden, dış cepheye monte edilen devasa çelik konstrüksiyonlarla dairelerini genişletebiliyor.

Balkonu olmayan ev kalmayacak! Taşınma şartı olmadan dışarıdan monte ediliyor, oda gibi genişliyor!

Bu yöntemle ev sahipleri, mevcut yapılarını terk etmek zorunda kalmadan dairelerine 35 ila 90 metrekare arasında değişen, oda büyüklüğünde yepyeni açık alanlar kazandırabiliyor.

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Balkonu olmayan ev kalmayacak! Taşınma şartı olmadan dışarıdan monte ediliyor, oda gibi genişliyor!

EN DİKKAT ÇEKEN DETAY: DUVAR EN SON YIKILIYOR!

Projenin en sıra dışı ve güvenli tarafı ise inşaatın ilerleyiş biçimi. Tüm metal yapı binanın dışına haricen kuruluyor ve çalışmalar aşağıdan yukarıya doğru ilerliyor.

Balkonu olmayan ev kalmayacak! Taşınma şartı olmadan dışarıdan monte ediliyor, oda gibi genişliyor!

Ana çelik montajı o kadar hızlı ilerliyor ki, sadece bir ay gibi kısa bir sürede 15 ila 20 kat birden yükselebiliyor.

Balkonu olmayan ev kalmayacak! Taşınma şartı olmadan dışarıdan monte ediliyor, oda gibi genişliyor!

Çalışmalar sürerken dairelerin orijinal pencereleri ve dış duvarları tamamen sağlam bırakılıyor. Yani ev sahipleri, evlerinin genişleme sürecini camın arkasından güvenle ve keyifle izleyebiliyor.

Balkonu olmayan ev kalmayacak! Taşınma şartı olmadan dışarıdan monte ediliyor, oda gibi genişliyor!

Oturma odası ile yepyeni balkonu ayıran o eski dış duvar ise ancak inşaatın en sonunda, her şey tamamen bittiğinde yıkılıyor.

Balkonu olmayan ev kalmayacak! Taşınma şartı olmadan dışarıdan monte ediliyor, oda gibi genişliyor!

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATIYOR: ŞİMDİLİK SADECE LÜKS MÜLKLERDE

Sosyal medyayı sallayan bu harika teknoloji, maalesef şu an için herkesin kolayca ulaşabileceği bir bütçeye sahip değil.

Balkonu olmayan ev kalmayacak! Taşınma şartı olmadan dışarıdan monte ediliyor, oda gibi genişliyor!

Derinliği 2,5 metreyi aşan bu devasa balkonların taşınabilmesi için binanın bodrum katına kadar inen yeni temeller ve devasa kolonlar inşa edilmesi gerekiyor.

Balkonu olmayan ev kalmayacak! Taşınma şartı olmadan dışarıdan monte ediliyor, oda gibi genişliyor!

Bu teknik zorunluluklar maliyeti ciddi oranda artırdığı için uygulama şimdilik kompakt daireler yerine daha çok geniş ve yüksek standartlı lüks konutlarda tercih ediliyor. Projenin metrekare başına maliyetinin ise 2 bin ila 4 bin dolar ( 92.529,40 - 185.058,80 Türk lirası) arasında değiştiği belirtiliyor.

Balkonu olmayan ev kalmayacak! Taşınma şartı olmadan dışarıdan monte ediliyor, oda gibi genişliyor!

YASAL ONAY SÜRECİ SABIR GEREKTİRİYOR

Sistem harika görünse de işin bir de yasal boyutu var. Binanın dış cephesini tamamen değiştiren ve mülk değerini uçuran bu projeler için apartman yönetiminin ve tüm kat maliklerinin ortak onay vermesi gerekiyor.

Balkonu olmayan ev kalmayacak! Taşınma şartı olmadan dışarıdan monte ediliyor, oda gibi genişliyor!

Bu yasal süreçlerin ve belediye izinlerinin tamamlanması bazen 4 yılı bulabiliyor.

Balkonu olmayan ev kalmayacak! Taşınma şartı olmadan dışarıdan monte ediliyor, oda gibi genişliyor!

Ayrıca genişletme işlemi sonrasında dairelerin resmi metrekaresi ve değeri arttığı için emlak vergileri de bu yeni sınırlara göre yeniden hesaplanıyor.

Balkonu olmayan ev kalmayacak! Taşınma şartı olmadan dışarıdan monte ediliyor, oda gibi genişliyor!

Ancak tüm bu sürece rağmen, taşınmadan evini büyütmek isteyen zengin ev sahipleri şimdiden firmanın kapısında kuyruk oluşturmuş durumda!

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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