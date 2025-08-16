Roza Galeri Roza Yaşam Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Partnerinizle yapacağınız o sohbet aranızdaki bağı güçlendiriyor!

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Partnerinizle yapacağınız o sohbet aranızdaki bağı güçlendiriyor!

Partnerinizle yaptığınız sohbetler düşündüğünüzden daha fazlasını sağlıyor olabilir. Çiftlerin arasındaki bu iletişimi inceleyen uzmanlar, özellikle birlikte yapılan bir sohbet konusunun ilişki durumuyla doğrudan bağlantısı olduğunu gösterdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.08.2025 16:25 Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 16:25
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Partnerinizle yapacağınız o sohbet aranızdaki bağı güçlendiriyor!

76 çift, gün boyu taşınan EAR isimli bir kayıt cihazıyla doğal konuşma anlarında takip edildi.

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Partnerinizle yapacağınız o sohbet aranızdaki bağı güçlendiriyor!

Çiftlerin arasında yapılan sohbetlerin incelendiği bu çalışmada, çiftlerin daha çokhangi konular üzerine konuştukları ive bu konulara nasıl tepkiler verdikleri incelendi.

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Partnerinizle yapacağınız o sohbet aranızdaki bağı güçlendiriyor!

Yapılan bu incelemede, başkaları hakkında konuşan çiftlerin daha mutlu bir birliktelik sürdürdüğü ortaya çıktı.

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Partnerinizle yapacağınız o sohbet aranızdaki bağı güçlendiriyor!

Başkalarının hakkında kötü konuşmaların veya övgü dolu yorumların da dahil olduğu bu sohbeti uzmanlar, iyi ya da kötü olarak nitelendirmedi.

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Partnerinizle yapacağınız o sohbet aranızdaki bağı güçlendiriyor!

Çalışmanın araştırmacıları için önemli olan partnerlerin aralarında yaptıkları paylaşımın varlığıydı.

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Partnerinizle yapacağınız o sohbet aranızdaki bağı güçlendiriyor!

ORTAK DEĞERLENDİRME İLİŞKİNİZİN MUTLULUĞUNU ETKİLİYOR

Çalışmanın sonuçlarına göre, çiftlerin olayları birlikte tartıştığı anlarda ilişki duygusal olarak hizalandığı ve güven duygusu güçlendiği ortaya çıktı.

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Partnerinizle yapacağınız o sohbet aranızdaki bağı güçlendiriyor!

"AYNI TAKIM OLMA HİSSİ"

Araştırmacılar bu duruma, "aynı takımda olma hissi" adını verdi.

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Partnerinizle yapacağınız o sohbet aranızdaki bağı güçlendiriyor!

Çalışmanın kıdemli yazarı olan Megan Robbins, günlük hayattan basit bi örnek vererek bir ortamda kimin ne söylediği hakkında konuşmanın, çiftlerin aralarındaki bağı geliştirdiğini anlattı.

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Partnerinizle yapacağınız o sohbet aranızdaki bağı güçlendiriyor!

BAŞKALARI HAKKINDA KONUŞMAK ŞART DEĞİL…

Uzman Shamyra Howard, bu paylaşımların duygusal ve sosyal yakınlığı büyüttüğünü belirtti.

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Partnerinizle yapacağınız o sohbet aranızdaki bağı güçlendiriyor!

Günün kısa bir özetini konuşmak, izlenen bir dizi ya da film hakkında birlikte tepki vermek gibi ortak bir konu hakkında beraber fikir üretebileceğiniz sohbetler kurmak aranızdaki bağın sürekli güçlenmesine sebep olacaktır.