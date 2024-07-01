Boşanan en yaşlı çift oldular! 99 yaşındaki adam karısını boşadı: Sebebini duyan herkes şoke oluyor

Rosa, eşi onunla yüzleştiğinde 60 yıl önce bir ilişkisi olduğunu itiraf etti. Bu açıklama, 77 yıllık evliliklerini boşanma talebinde bulunarak sonlandırmaya karar veren Antonio için bir dönüm noktasıydı. Yerel haberlere göre çiftin beş çocuğu, bir düzine torunu ve hatta bir torununun da çocuğu vardı.