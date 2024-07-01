Roza Galeri Roza Yaşam Boşanan en yaşlı çift oldular! 99 yaşındaki adam karısını boşadı: Sebebini duyan herkes şoke oluyor

Boşanan en yaşlı çift oldular! 99 yaşındaki adam karısını boşadı: Sebebini duyan herkes şoke oluyor

Yaşı ilerleyen çiftlerin aralarındaki sorunları büyük oranda çözdüğünü ve önlerindeki yılları beraber geçireceği varsayılır. Ancak 99 yaşındaki bir adam aslında durumun bambaşka olabileceğini 77 yıllık eşinden boşanarak gösterdi. Ayrılık nedeni ise akıllara durgunluk verecek cinsten…

Giriş Tarihi: 01.07.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 15:50
Boşanan en yaşlı çift oldular! 99 yaşındaki adam karısını boşadı: Sebebini duyan herkes şoke oluyor

2011 yılında, 99 yaşındaki İtalyan Antonio C., karısı Rosa C. hakkında şaşırtıcı bir keşifle ülke gündeminde yankı uyandırdı.

Boşanan en yaşlı çift oldular! 99 yaşındaki adam karısını boşadı: Sebebini duyan herkes şoke oluyor

Antonio, Rosa'nın 1940'lardan beri eski bir sevgilisinden gelen mektuplarını sakladığını öğrendi.

Boşanan en yaşlı çift oldular! 99 yaşındaki adam karısını boşadı: Sebebini duyan herkes şoke oluyor

Rosa, eşi onunla yüzleştiğinde 60 yıl önce bir ilişkisi olduğunu itiraf etti. Bu açıklama, 77 yıllık evliliklerini boşanma talebinde bulunarak sonlandırmaya karar veren Antonio için bir dönüm noktasıydı. Yerel haberlere göre çiftin beş çocuğu, bir düzine torunu ve hatta bir torununun da çocuğu vardı.

Boşanan en yaşlı çift oldular! 99 yaşındaki adam karısını boşadı: Sebebini duyan herkes şoke oluyor

MAHKEME BELGELERİNE GÖRE 1940'LARDAN MEKTUPLAR VAR

Rosa, Antonio'yu birlikte kalmaları gerektiğine ikna etmeye çalıştı, çünkü hayatlarının çoğunu birlikte geçirmişlerdi. Ancak Antonio ikna olmadı ve boşanma davası açmaya karar verdi.

Boşanan en yaşlı çift oldular! 99 yaşındaki adam karısını boşadı: Sebebini duyan herkes şoke oluyor

Aşk mektupları eski bir çekmeceli dolapta bulundu ve bu keşif, yıllardır sallantıda olan inişli çıkışlı ilişkilerinde bardağı taşıran son damla gibi görünüyordu.

SON DAKİKA SON DAKİKA