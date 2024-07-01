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Boşanan en yaşlı çift oldular! 99 yaşındaki adam karısını boşadı: Sebebini duyan herkes şoke oluyor
Boşanan en yaşlı çift oldular! 99 yaşındaki adam karısını boşadı: Sebebini duyan herkes şoke oluyor
Yaşı ilerleyen çiftlerin aralarındaki sorunları büyük oranda çözdüğünü ve önlerindeki yılları beraber geçireceği varsayılır. Ancak 99 yaşındaki bir adam aslında durumun bambaşka olabileceğini 77 yıllık eşinden boşanarak gösterdi. Ayrılık nedeni ise akıllara durgunluk verecek cinsten…
Giriş Tarihi: 01.07.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 15:50