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Canlı yayında midesi delinip ölmüştü! Dehşet akım mukbang nedir? Uzmanları açıkladı: “Eğlence, sadizm ve…”

Dünyanın en çok izlenen akımlarından biri olan "mukbang" adlı akım, aşırı yeme davranışından alınan hazzın yayınlandığı, hem psikolojik hem de fizyolojik oldukça riskli bir durum olarak öne çıkıyor. Dünyanın her yerinde milyonlarca kişinin izlediği bu akım, geçtiğimiz günlerde 24 yaşındaki Çinli bir yayıncı olarak tanınan Pan Xiaoting'in canlı yayında ölümüne sebep oldu. Nasıl olur da ölüme kadar sürükleyen bir akım bu kadar popüler hale gelir? Ardındaki psikolojik gerçekleri Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş ve bu aşırı yeme davranışının neden olduğu fiziksel etkileri Uzman Diyetisyen Ersin Özdemir ile konuştuk. İşte ayrıntılar…

AYBİKE ŞAHİN AYBİKE ŞAHİN
Giriş Tarihi: 21.08.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 16:07
Canlı yayında midesi delinip ölmüştü! Dehşet akım mukbang nedir? Uzmanları açıkladı: Eğlence, sadizm ve…

Mukbang yayınları Asya ülkelerinde inanılmaz derecede popüler ve binlerce insan görüntülenmek için inanılmaz miktarlarda yemek yiyor. Pan Xiaoting de bu yayıncılardan biri olarak yediği yemek miktarını her geçen gün artırarak takipçi sayısını artırmaya çalışıyordu. İşte bu yayınlardan birinde ise hayatını kaybetti.

Canlı yayında midesi delinip ölmüştü! Dehşet akım mukbang nedir? Uzmanları açıkladı: Eğlence, sadizm ve…

Otopsi raporunun dehşet veren detaylarına göre; 300 kg'a kadar çıkan Xiaoting'in karın bölgesinin ciddi şekilde deforme olduğu ve midesinin sindirilmemiş yiyeceklerle dolu olduğu ortaya çıktı. Yaşanan bu dehşet veren olayın ardındaki dinamikler ise yaşananlar kadar endişe verici.

Canlı yayında midesi delinip ölmüştü! Dehşet akım mukbang nedir? Uzmanları açıkladı: Eğlence, sadizm ve…

UZMAN PSİKOLOG BERKAY ATEŞ

Uzman Psikolog Berkay Ateş, dünyanın en çok izlenen bu videolarının neden sevildiğine dair; "Bu tarz videolar ile ayna nöronlar dediğimiz nöronlar sayesinde insanlar, dışarıdaki insanların deneyimlerini kendileri dolaylı olarak dopamin veya serotonin bazında alabilirler. Dolayısıyla insanlar bu tarz videoları izlerken dolaylı da olsa bu deneyimlerden dolayı, ödüllendirme mekanizmaları devreye giriyor."

Canlı yayında midesi delinip ölmüştü! Dehşet akım mukbang nedir? Uzmanları açıkladı: Eğlence, sadizm ve…

"DOYURDAKLARI ŞEY DUYGUSAL AÇLIK"

"Örneğin; duygusal açlığı olan, bu tür yemekleri yemek için kendini kısıtlayan kişiler, bunu dolaylı bir biçimde yiyen insanları izlediklerinde o duygusal açlıklarını doyurabilecek bir hisse kapılmaları mümkün. Tıpkı izlediğimiz bir filmdeki karakter üzerinden kendi istek ve arzularımızı gerçekleştirmeye dair yaşanılan rahatlama, bu videolar için de geçerli hale geliyor denilebilir" cümlelerini kullandı.

Canlı yayında midesi delinip ölmüştü! Dehşet akım mukbang nedir? Uzmanları açıkladı: Eğlence, sadizm ve…

Ateş; "Aynı zamanda yalnız yemek yemeyi sevmeyenler için de bu videolar çekici hale gelebilir. Bir şeyler izlerken yemek yeme isteği, aynı zamanda kendisiyle birlikte yiyormuş gibi hissettiren bu videolar alışkanlık haline gelebilir. Özellikle kendilerini yalnız hisseden insanlar için bu durum oldukça geçerli. Tabii ki sosyal medya ve trendlerin ortaya çıkardığı merak da buradaki önemli bir etken. Bu davranışları merak dolayısıyla insanlar izlemeye devam ediyor" diyerek izleme dinamiklerinin ardındaki ayrıntılara değindi.

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