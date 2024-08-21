Canlı yayında midesi delinip ölmüştü! Dehşet akım mukbang nedir? Uzmanları açıkladı: “Eğlence, sadizm ve…”

Dünyanın en çok izlenen akımlarından biri olan "mukbang" adlı akım, aşırı yeme davranışından alınan hazzın yayınlandığı, hem psikolojik hem de fizyolojik oldukça riskli bir durum olarak öne çıkıyor. Dünyanın her yerinde milyonlarca kişinin izlediği bu akım, geçtiğimiz günlerde 24 yaşındaki Çinli bir yayıncı olarak tanınan Pan Xiaoting'in canlı yayında ölümüne sebep oldu. Nasıl olur da ölüme kadar sürükleyen bir akım bu kadar popüler hale gelir? Ardındaki psikolojik gerçekleri Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş ve bu aşırı yeme davranışının neden olduğu fiziksel etkileri Uzman Diyetisyen Ersin Özdemir ile konuştuk. İşte ayrıntılar…