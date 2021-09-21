Cesur ve iddialı: Sezonun favori rengi kırmızı nasıl giyilir?

Pistlerden sokaklara kırmızı renk, tüm alanlara yayılıyor. Ancak, herhangi bir cesur trendde olduğu gibi, doğru kırmızı görünümü oluşturmak biraz bilgi ve pratik gerektirir. Bu nedenle, sahip olduğunuz yakut, kıpkırmızı ve elma şekeri kırmızısı giysilerinizi gelişigüzel bir şekilde kombinlemeden önce, birkaç detaya bakmak oldukça önemli.

İster en sevdiğiniz renk tonu ile giyin, ister ilk kez kombinleyecek olun, size kırmızıyı doğru şekilde nasıl giyeceğinizi ve bu sezonun en sıcak trendini nasıl yakalayacağınızı gösterebiliriz. İşte o sırlar...

Her Yerde Kırmızı Dışa dönükler ve cesur moda tutkunları bu sezonun kırmızı trendini tepeden tırnağa giymeye bayılacak. Cesur bir görünüm olsa da, baştan aşağı kırmızı giyinmek tamamen trend ve inanılmaz derecede şık. Yani, kırmızı ceketli, kırmızı bluzlu ve kırmızı ayakkabılı bir çift kırmızı pantolonu giymek için bir zaman varsa, tam zamanı. Bu kombini giymenin sayısız yolu olsa da, uyumlu tonlarda bir alt ve ceket seçmeyi düşünün. Ardından, daha açık, daha koyu veya desenli bir üst ile karışım yapabilirsiniz.

Kırmızı Alt Giyim Tamamen kırmızı giyinmeye hazır değil misiniz? Problem değil. Bunun yerine bacaklarına odaklanmaya ne dersiniz? Bir çift kırmızı pantolon veya kırmızı bir etek tercih etmek, kendinizi aşırı hissetmeden yine de iddialı bir tarz yaratabilir. Görünümü dengeli tutmak için bacaklarınızı kıyafetinizin odak noktası yapmayı unutmayın. Hal böyle olunca da temel renkler ve klasik tasarımlarla görünümünüzü tamamlamak mükemmel bir seçenek. Beyaz bir tişört, kot ceket ve siyah spor ayakkabı ile kırmızı bir midi etek kadar basit bir şey ciddi derecede şık görünebilir.

Kırmızı Mont ve Ceketler Soğuk havalarda bu trendi uygulamak söz konusu olduğunda, kırmızı bir ceket veya mont giymekten daha iyi bir yol yoktur. Bu şık kıyafet ilavesi, etkileyici bir kombin için görünümünüzün dramasını ve stilini anında ortaya çıkaracaktır. Bir trençkot, pelerin, blazer ya da deri ceket seçin, onu cesur ve göz alıcı yapın. Ayrıca, görünümünüzün geri kalanını minimal tutmayı unutmayın. En sevdiğiniz siyah pantolon, balıkçı yaka bir kazak ve bir çift alçak, blok topuklu ayakkabı bu kombin için en iyi seçenekler olacaktır.