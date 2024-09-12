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Çift terapisti anlattı: Evliliği bitiren davranışlar! Eğer telefonunu böyle kullanıyorsa...

Evliliklerde güven ve mahremiyet dengesi, modern teknolojinin de etkisiyle daha karmaşık bir hal alabiliyor. Aile terapistleri, eşlerin telefon kullanımıyla ilgili sergilediği bazı davranışların, ilişkiyi zedeleyebilecek ciddi sinyaller verdiğine dikkat çekiyor. Ünlü aile terapisti Jonathan Van Viegen telefonla ilgili bazı davranışların bir evlilikte güven sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Ancak bu durum her zaman net sınırlar çizmekle ilgili değil, bazen de kişisel alanın ihlal edilip edilmediği konusunda tartışmalar da bulunuyor.

Giriş Tarihi: 12.09.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:16
Çift terapisti anlattı: Evliliği bitiren davranışlar! Eğer telefonunu böyle kullanıyorsa...

Çift terapisti, eşinizin telefon aktivitelerinin ilişkinizi bitirmeniz gerektiğinin sinyali olabileceğine dair ipuçları veriyor.

Çift terapisti anlattı: Evliliği bitiren davranışlar! Eğer telefonunu böyle kullanıyorsa...

Aile terapisti Jonathan Van Viegen, Son zamanlarda Instagram'da viral olan videosunda, evli ve iki çocuk babası olan ünlü isim, bir evliliği bitirme potansiyeline sahip dokuz telefon davranışını açıkladı.

Çift terapisti anlattı: Evliliği bitiren davranışlar! Eğer telefonunu böyle kullanıyorsa...

Van Viegen'e göre en büyük tehlike işareti, şifreleri bir partnerle paylaşmamak.

Çift terapisti anlattı: Evliliği bitiren davranışlar! Eğer telefonunu böyle kullanıyorsa...

Uyardı, bir sonraki "moral bozucu" davranışların arasında partnerlerin "telefonlarını saklamaları" ve "telefonlarını ekranı aşağı bakacak şekilde tutmaları" olduğunu söyledi.

Çift terapisti anlattı: Evliliği bitiren davranışlar! Eğer telefonunu böyle kullanıyorsa...

Listedeki diğer alışkanlıklar arasında, eşinizin telefonunun ekranını sizden uzağa çevirmesi, eşinizin siz yanlarına yaklaştığınızda uygulamaları kapatması veya cihazı kilitlemesi, yakın zamanda şifresini değiştirmiş olması, telefonuna dokunmanıza sinirlenip soğuk davranması, gizliliğin neden önemli olduğu sorulduğunda sinirlenmesi veya savunmaya geçmesi ve cihazını her zaman koruması yer alıyor.

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