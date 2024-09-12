Çift terapisti anlattı: Evliliği bitiren davranışlar! Eğer telefonunu böyle kullanıyorsa...

Evliliklerde güven ve mahremiyet dengesi, modern teknolojinin de etkisiyle daha karmaşık bir hal alabiliyor. Aile terapistleri, eşlerin telefon kullanımıyla ilgili sergilediği bazı davranışların, ilişkiyi zedeleyebilecek ciddi sinyaller verdiğine dikkat çekiyor. Ünlü aile terapisti Jonathan Van Viegen telefonla ilgili bazı davranışların bir evlilikte güven sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Ancak bu durum her zaman net sınırlar çizmekle ilgili değil, bazen de kişisel alanın ihlal edilip edilmediği konusunda tartışmalar da bulunuyor.