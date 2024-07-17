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Çok seviyoruz ama dikkat! "Karpuz zehirlenmesi" tehlikesi: Kabuğunda bu varsa sakın ağzınıza sürmeyin...

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, hem tadı hem dokusuyla 7'den 70'e herkesin favorileri arasında yer alıyor. Sabah kahvaltısından akşam serinliğinde bir atıştırmalığa kadar günün her anında tüketilebilecek olan bu meyve her zaman sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Hakkında az konuşulan "karpuz zehirlenmesi" gerçeği, karpuz doğru tüketilmediğinde ortaya çıkıyor ve büyük tehlikeler barındırıyor? Peki karpuz zehirlenmesi nedir, nasıl ortaya çıkar ve nasıl korunmalı? İşte tüm bu soruların cevabını sizler için derledik…