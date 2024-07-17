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Çok seviyoruz ama dikkat! "Karpuz zehirlenmesi" tehlikesi: Kabuğunda bu varsa sakın ağzınıza sürmeyin...

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, hem tadı hem dokusuyla 7'den 70'e herkesin favorileri arasında yer alıyor. Sabah kahvaltısından akşam serinliğinde bir atıştırmalığa kadar günün her anında tüketilebilecek olan bu meyve her zaman sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Hakkında az konuşulan "karpuz zehirlenmesi" gerçeği, karpuz doğru tüketilmediğinde ortaya çıkıyor ve büyük tehlikeler barındırıyor? Peki karpuz zehirlenmesi nedir, nasıl ortaya çıkar ve nasıl korunmalı? İşte tüm bu soruların cevabını sizler için derledik…

Giriş Tarihi: 17.07.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 12:59
Çok seviyoruz ama dikkat! Karpuz zehirlenmesi tehlikesi: Kabuğunda bu varsa sakın ağzınıza sürmeyin...

Muhteşem tadı, görüntüsü ve kokusuyla hemen elimizi atıp yemek istediğimiz o karpuz, aslında büyük bir tehlike barındırıyor olabilir.

Çok seviyoruz ama dikkat! Karpuz zehirlenmesi tehlikesi: Kabuğunda bu varsa sakın ağzınıza sürmeyin...

Diğer meyve ve sebzeler gibi karpuz da zehirlenme konusunda riskler taşıyor. Özellikle karpuzda bulunan nitrat düzeylerinin yükselmesi, zehirlenmelere de davetiye çıkarıoyr.

Çok seviyoruz ama dikkat! Karpuz zehirlenmesi tehlikesi: Kabuğunda bu varsa sakın ağzınıza sürmeyin...

Çeşitli bakterilerin karpuza temas etmesi ve karpuz üzerinde büyümesi de zehirlenmenin en büyük sebepleri arasında yer alıyor. Bakteriler ve virüsler, karpuzun doğru saklanmaması veya hijyenik olmayan koşullarda kesilmesi sonucu karpuza bulaşabilir.

Çok seviyoruz ama dikkat! Karpuz zehirlenmesi tehlikesi: Kabuğunda bu varsa sakın ağzınıza sürmeyin...

Tüm bunların yanı sıra kimyasal maddeler ile olan temas da karpuz zehirlenmesinin ardındaki en önemli sebepler arasında yer alıyor. Kimyasal maddeler ise karpuzun yetiştirilmesi sırasında kullanılan pestisitlerden kaynaklanabiliyor.

Çok seviyoruz ama dikkat! Karpuz zehirlenmesi tehlikesi: Kabuğunda bu varsa sakın ağzınıza sürmeyin...

KARPUZ ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karpuz zehirlenmesi belirtileri, kontamine olan bakteri veya virüse bağlı olarak değişiklik gösterse de bazı belirtiler genel bir yaygınlık gösterir.

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