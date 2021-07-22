Deterjanları tamamen bırakacaksınız! Hem tertemiz hem yumuşacık çamaşırlar

Damıtılmış veya beyaz sirke , seyreltik damıtılmış alkolün ikinci fermantasyonundan üretilir. Alkol, tahıldan veya mısır, patates, pirinç veya arpadan elde edilen nişastadan yapılabilir. Damıtılmış sirke genellikle elma sirkesinden daha az asidiktir ve yüzde dört ila yedi asitlik arasında değişir. Temizleme sirkesi olarak da etiketlenebilir ve çamaşırlarınızda güvenle kullanılabilir. Çamaşırlarda kullanmak üzere sirke alırken saf beyaz sirkeyi tercih edin. Giysileri lekeleyebilecek doğal bitki boyaları içermez. Elma sirkesi kullanmanız gerekiyorsa, daha az kullanın ve doğrudan giysilere dökmeden önce suyla seyreltin.

Islak havluları bir sepette veya bir sürü ıslak giysiyi makinede bırakmak, küf oluşumuna ve küflü bir kokuya neden olabilir. Her şeyin taze kokmasını sağlamak için, makineyi sıcak suyla çalıştırırken, deterjan gözüne iki bardak damıtılmış beyaz sirke ekleyin ve tam bir yıkama döngüsünde çalıştırın. Eklenen deterjanla ikinci bir tam döngü çalıştırın.

PARLAK VE BEYAZ ÇAMAŞIRLAR

Damıtılmış beyaz sirke içindeki asetik asit o kadar hafiftir ki yıkanabilir kumaşlara zarar vermez. Üstelik sabun ve deterjanların bıraktığı kalıntıları (alkalileri) çözecek kadar güçlüdür. Son durulamaya sadece yarım bardak sirke eklemek daha parlak, daha net renkler sağlar. Yumuşatıcı bölmesine damıtılmış beyaz sirke ekleyin veya durulama döngüsünün başında sirkeyi ekleyin.

Sirkedeki hafif asetik asit ayrıca gri, kirli giysiler için beyazlatıcı ve parlatıcı görevi görür. Lekeli beyaz çorapları ve kirli bulaşık bezlerini tekrar beyaza döndürmek için büyük bir tencereye bir bardak beyaz damıtılmış sirke ekleyin. Kaynayana kadar ısıtın ve lekeli parçaları ekleyin. Gece boyunca ıslanmalarına izin verin ve ardından her zamanki gibi yıkayın. En önemli nokta ise; sadece yüzde 100 pamuklu kumaşta kullanılmasıdır.