Deterjanları tamamen bırakacaksınız! Hem tertemiz hem yumuşacık çamaşırlar

Çamaşırlarda ucuz damıtılmış beyaz sirke kullanmak, çamaşırları sert kimyasallar olmadan beyazlatacak, parlatacak, kokuyu azaltacak ve yumuşatacaktır. Sirke, hem standart hem de yüksek verimli yıkayıcılarda güvenle kullanılabilir ve çevre için faydalıdır. Her tür sirke, çamaşırlarınızdaki kokuları ortadan kaldırmak ve dokusunu yumuşatmak için en iyi içeriklerden biri olan asetik asit içerir. Elma sirkesi elma suyundan yapılır ve yüzde beş ila altı arasında bir asitliğe sahiptir. Sarı veya altın kehribar rengindedir.
Damıtılmış veya beyaz sirke, seyreltik damıtılmış alkolün ikinci fermantasyonundan üretilir. Alkol, tahıldan veya mısır, patates, pirinç veya arpadan elde edilen nişastadan yapılabilir. Damıtılmış sirke genellikle elma sirkesinden daha az asidiktir ve yüzde dört ila yedi asitlik arasında değişir. Temizleme sirkesi olarak da etiketlenebilir ve çamaşırlarınızda güvenle kullanılabilir. Çamaşırlarda kullanmak üzere sirke alırken saf beyaz sirkeyi tercih edin. Giysileri lekeleyebilecek doğal bitki boyaları içermez. Elma sirkesi kullanmanız gerekiyorsa, daha az kullanın ve doğrudan giysilere dökmeden önce suyla seyreltin.
KOKUYU YOK EDER
Islak havluları bir sepette veya bir sürü ıslak giysiyi makinede bırakmak, küf oluşumuna ve küflü bir kokuya neden olabilir. Her şeyin taze kokmasını sağlamak için, makineyi sıcak suyla çalıştırırken, deterjan gözüne iki bardak damıtılmış beyaz sirke ekleyin ve tam bir yıkama döngüsünde çalıştırın. Eklenen deterjanla ikinci bir tam döngü çalıştırın.
PARLAK VE BEYAZ ÇAMAŞIRLAR
Damıtılmış beyaz sirke içindeki asetik asit o kadar hafiftir ki yıkanabilir kumaşlara zarar vermez. Üstelik sabun ve deterjanların bıraktığı kalıntıları (alkalileri) çözecek kadar güçlüdür. Son durulamaya sadece yarım bardak sirke eklemek daha parlak, daha net renkler sağlar. Yumuşatıcı bölmesine damıtılmış beyaz sirke ekleyin veya durulama döngüsünün başında sirkeyi ekleyin.
Sirkedeki hafif asetik asit ayrıca gri, kirli giysiler için beyazlatıcı ve parlatıcı görevi görür. Lekeli beyaz çorapları ve kirli bulaşık bezlerini tekrar beyaza döndürmek için büyük bir tencereye bir bardak beyaz damıtılmış sirke ekleyin. Kaynayana kadar ısıtın ve lekeli parçaları ekleyin. Gece boyunca ıslanmalarına izin verin ve ardından her zamanki gibi yıkayın. En önemli nokta ise; sadece yüzde 100 pamuklu kumaşta kullanılmasıdır.
DOĞAL YUMUŞAKLIK
Kimyasal olarak üretilmiş yumuşatıcı kullanma fikrinden hoşlanmıyor ancak daha yumuşak giysiler istiyorsanız, damıtılmış beyaz sirke doğal bir yumuşatıcı görevi görmesi nedeniyle en iyi tercihlerden biri olabilir. Üstelik çamaşırlarda kalıntı bırakmaz. Son durulama döngüsüne sadece yarım bardak ekleyin. Hafif bir kokudan hoşlanıyorsanız, sirke şişesine lavanta gibi esansiyel bir yağdan birkaç damla ekleyin. Ayrıca damıtılmış beyaz sirke, tüm çocuk giysileri için güvenli ve hipoalerjeniktir.