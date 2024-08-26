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Dolunay insanları fiziksel olarak etkiler mi? Normale göre %30 daha az…

İnsan hem fizyolojik hem de psikolojik olarak oldukça karmaşık bir canlıdır. Karmaşık bir yapıda olan bu canlı hakkında hala birden çok soru işareti mevcuttur. Bu soru işaretlerinden birisi de insanın ruh hali ve ay hareketleri arasındaki ilişkidir. Aynı şekilde insanın fizyolojisinin de ay hareketlerinden oldukça etkilendiği düşünülmektedir. Peki çok uzun süredir konuşulan bu iddiaların temelleri nelerdir? İşte tüm detaylarıyla dolunay ve insan arasındaki bağlantılar…

Giriş Tarihi: 26.08.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 09:54
Dolunay insanları fiziksel olarak etkiler mi? Normale göre %30 daha az…

Dolunayın insan ruhunu etkileyip etkilemediği uzun süredir devam eden tartışma konularından biridir. Bilimin de bu konu üzerinde belirli araştırmalar yapmasıyla beraber son dönemlerde daha çok konuşulmaya başlayan bu soru işareti çoğu kişinin ilgisini çekmektedir.

Dolunay insanları fiziksel olarak etkiler mi? Normale göre %30 daha az…

İnsan vücudunun %70'i sudan oluşur. Bu kanıtlanmış bilimsel bir gerçektir. Aynı zamanda ay hareketlerinin okyanuslarda gel git gerçekleşmesine sebep olduğu da günümüzde kanıtlanmış bir durumdadır.

Dolunay insanları fiziksel olarak etkiler mi? Normale göre %30 daha az…

Bu veriler ışığında ay hareketlerinin insan fizyolojisini ve ruhunu etkilediğini düşünmek oldukça normaldir. Bilim birden çok kez bu iddialar için kanıt aramış olsa da bu düşüncelerin tarihi yüzyıllar öncesine dayanmakta.

Dolunay insanları fiziksel olarak etkiler mi? Normale göre %30 daha az…

GEÇMİŞ İNANÇLAR

Çok uzun senelerden beri ay hareketlerinin insanı bir çok açıdan etkilediğine inanılmaktadır.

Dolunay insanları fiziksel olarak etkiler mi? Normale göre %30 daha az…

M.Ö. 172 tarihinden kalan mezopotamya tabletine göre o zamanın kralları ay hareketlerinin hayatlarını tehdit ettiğine inanır ve korunabilmek adına birçok yöntem uygularmış.

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