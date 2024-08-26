Dolunay insanları fiziksel olarak etkiler mi? Normale göre %30 daha az…

İnsan hem fizyolojik hem de psikolojik olarak oldukça karmaşık bir canlıdır. Karmaşık bir yapıda olan bu canlı hakkında hala birden çok soru işareti mevcuttur. Bu soru işaretlerinden birisi de insanın ruh hali ve ay hareketleri arasındaki ilişkidir. Aynı şekilde insanın fizyolojisinin de ay hareketlerinden oldukça etkilendiği düşünülmektedir. Peki çok uzun süredir konuşulan bu iddiaların temelleri nelerdir? İşte tüm detaylarıyla dolunay ve insan arasındaki bağlantılar…