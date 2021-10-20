Dünyanın en merak edilen ailesinin sırları! Kraliyet Ailesi ile ilgili bilinmeyenler...

Kraliyet ailesinin aslında hem sıradışı hem de oldukça sıradan hayatları arasındaki detayları öğrenmek, yaşadığınız hayatta iyi ki diyeceğiniz bir bilgi haline de gelebilir. Oldukça zor tercihlerden, basit bir ojenin kullanımına kadar hemen her şey bu ailenin konusu olabiliyor. İşte o ilginç bilgiler...

Benzer bir kaderi olan ve Galler Prensi ile evlenmesi beklenen on sekizinci yüzyıldan bir Lady Diana daha vardı. Bunun yerine, daha sonra Bedford'un dördüncü Dükü olan Lord John Russell ile evlendi. Bu Lady Diana, unvanın en son sahibinin yaşadığı hayatın "ayna görüntüsü" olduğu düşünüldü ve 25 yaşında öldü.

Queen Elizabeth 1989 yılından bu yana oje Essie adlı bir ojeyi kullanıyor. Sadece 7,99 £ (11,00 $) maliyeti olması ve "klasik uçuk pembe ince, şeffaf bir bitişle süslendiği" için zevkini tamamen tatmin ediyor. Kate Middleton da Essie ürünlerini beğeniyor ve şık olmanın sürekli pahalı şeyler almak anlamına gelmediğini gösteriyor.

Prenses Diana'nın düğün ayakkabılarının tabanına Charles'a yazdığı gizli bir mesaj vardı.

Diana'nın düğün ayakkabıları birçok yönden özeldi. İlk olarak, Charles ile tam olarak aynı boyda, 5'10" idi, bu yüzden Diana müstakbel kocasından daha uzun görünmemek için alçak topuklu ayakkabılar giymeye karar verdi.

İkincisi, ayakkabıların üzerinde 500'den fazla pul ve 100 inci vardı. Ama aynı zamanda bazı gizemleri de sakladılar. Ayakkabıların tabanlarında, Charles'a olan aşkını simgeleyen küçük bir kalple boyanmış C ve D harfleri vardı.