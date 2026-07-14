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Duş kabinindeki kireç kalıntılarına 5 dakikada veda edin! Kimyasallara taş çıkaran doğal yöntem...
Duş kabinindeki kireç kalıntılarına 5 dakikada veda edin! Kimyasallara taş çıkaran doğal yöntem...
Duş kabinleri zamanla sabun kalıntısı, küf, mantar ve en önemlisi kireç birikintilerini kendine çeker. Bu durum yalnızca kötü bir görüntü oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda mikrop ve bakterilerin barındığı kir birikimine de yol açar. Duş kabinini düzenli olarak temizlemek, bu kirleticileri giderir ve mineral birikintilerinin ve sabun kalıntılarının oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Temizlik sektöründe 17 yılı deviren uzmanlar, duş kabini temizliğinin püf noktalarını paylaştı.
Giriş Tarihi: 14.07.2026 16:00