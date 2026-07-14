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Duş kabinindeki kireç kalıntılarına 5 dakikada veda edin! Kimyasallara taş çıkaran doğal yöntem...

Duş kabinleri zamanla sabun kalıntısı, küf, mantar ve en önemlisi kireç birikintilerini kendine çeker. Bu durum yalnızca kötü bir görüntü oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda mikrop ve bakterilerin barındığı kir birikimine de yol açar. Duş kabinini düzenli olarak temizlemek, bu kirleticileri giderir ve mineral birikintilerinin ve sabun kalıntılarının oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Temizlik sektöründe 17 yılı deviren uzmanlar, duş kabini temizliğinin püf noktalarını paylaştı.

Giriş Tarihi: 14.07.2026 16:00
Duş kabinindeki kireç kalıntılarına 5 dakikada veda edin! Kimyasallara taş çıkaran doğal yöntem...

Duş kabinlerini temizlemek, ev işleri arasında en zorlayıcı olan temizlik alanlarından biridir. Neredeyse her gün kullanılan ve ıslak kalan bu alanlar, düzenli ve doğru adımlarla temizlenmediğinde kireçlenmeye ve lekelenmeye kapı açar.

Duş kabinindeki kireç kalıntılarına 5 dakikada veda edin! Kimyasallara taş çıkaran doğal yöntem...

Peki, duş kabini temizliğinde en etkili temizlik yöntemi nedir? Duş kabini camlarında meydana gelen lekelenmeleri ve banyo içerisinde biriken kireçleri anında yok etmenizi sağlayacak bu doüal yöntem, mutfaklarınızdan eksik olmayan o doğal malzemede saklanıyor...

Duş kabinindeki kireç kalıntılarına 5 dakikada veda edin! Kimyasallara taş çıkaran doğal yöntem...

BİR ADET LİMON İLE KİREÇ LEKELERİNE ELVEDA DEYİN!

Alanında 17 yılı deviren temizlik uzmanları, kirecin kolay ve hızlı şekilde temizlenmesinin en etkili adımının bir adet limonda saklı olduğunu belirtti.

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Duş kabinindeki kireç kalıntılarına 5 dakikada veda edin! Kimyasallara taş çıkaran doğal yöntem...

"Basit bir limonla temizlik yapmak, sabun kalıntılarından ve sert su lekelerinden kurtulmanın harika bir yoludur" diyen temizlik uzmanı, duş kabinindeki inatçı su lekelerinden kurtulmak için en iyi yöntemin limon ile temizlemek olduğunu söyledi.

Duş kabinindeki kireç kalıntılarına 5 dakikada veda edin! Kimyasallara taş çıkaran doğal yöntem...

İçerisindeki sitrik asit sayesinde kireç ile reaksiyona girdiğinde köpürerek hızlıca erimesini sağlayan limon, duş kabini lekelerinden kurtulmak konusunda da oldukça etkilidir.

Duş kabinindeki kireç kalıntılarına 5 dakikada veda edin! Kimyasallara taş çıkaran doğal yöntem...

Limonda bulunan sitrik asit, biriken kalıntıların ve kireçteki minerallerin parçalara ayrılarak temizlenmesinde önemli bir rol oynar.

Duş kabinindeki kireç kalıntılarına 5 dakikada veda edin! Kimyasallara taş çıkaran doğal yöntem...

Kireçten kurtulmanın güvenli ve doğal bir yolu olarak öne çıkan limon suyu, sert kimyasallardan uzak durarak doğal yöntemlerle temizlik yapmayı sağlar.

Duş kabinindeki kireç kalıntılarına 5 dakikada veda edin! Kimyasallara taş çıkaran doğal yöntem...

NASIL UYGULANIR?

Bir taze limon, iki adet bez ve beyaz sirke ya da bulaşık deterjanını yanınıza alın.

Duş kabinindeki kireç kalıntılarına 5 dakikada veda edin! Kimyasallara taş çıkaran doğal yöntem...

Başlangıç olarak bir limonu ikiye bölün. Bu noktada hazır limon suyu yerine taze limon kullanmak daha etkili olacaktır.

Duş kabinindeki kireç kalıntılarına 5 dakikada veda edin! Kimyasallara taş çıkaran doğal yöntem...

Ardından, duş camındaki lekelerin üzerine yarım limonu sürün ve ovma sırasında limonun suyunu tamamen sıkarak temizlendiğinden emin olun.

Duş kabinindeki kireç kalıntılarına 5 dakikada veda edin! Kimyasallara taş çıkaran doğal yöntem...

İşiniz bittiğinde, hemen durulamak yerine sitrik asidin kireçteki mineralleri parçalaması için en az 5 dakika boyunca bekletin.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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