Roza Galeri Roza Yaşam

Ellerdeki sarımsak kokusunu anında geçiriyor! Tek yapmanız gereken avuç içinize bir tatlı kaşığı…

Doğal bir antibiyotik olan sarımsağı mutfağınızda yapmış olduğumuz enfes yemeklerin içerisine ekleyerek kullanırız. Ancak, keskin kokusundan dolayı hem mutfağa hem de elinize sarımsak kokusu sinebilir. Oldukça inatçı olan bu koku uzun süre elinizde kalır ve rahatsızlık verir. Bu sorunun önüne geçmenin ise oldukça basit yöntemleri vardır. Peki nedir o yöntemler? Cevabı öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin.

Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:45
Ellerdeki sarımsak kokusunu anında geçiriyor! Tek yapmanız gereken avuç içinize bir tatlı kaşığı…

Sağlık için oldukça faydalı olan sarımsak, kokusundan dolayı rahatsızlık verebilir. Özellikle de sarımsak ile yemek yapan birinin ellerinde son derece yoğun bir koku meydana gelir. Ancak, bu kokudan dakikalar içinde kurtulabilirsiniz. İşte sarımsak kokusunu anında geçiren o yöntemler…

Ellerdeki sarımsak kokusunu anında geçiriyor! Tek yapmanız gereken avuç içinize bir tatlı kaşığı…

Not: Hassas ve alerjik cilt yapısına sahip kişilerin yöntemleri denemeden önce bir uzmana danışmaları önerilir.

Ellerdeki sarımsak kokusunu anında geçiriyor! Tek yapmanız gereken avuç içinize bir tatlı kaşığı…

Not: Elinizde herhangi bir kesik ya da yara varsa yöntemleri uygulamamanız tavsiye edilir.

Ellerdeki sarımsak kokusunu anında geçiriyor! Tek yapmanız gereken avuç içinize bir tatlı kaşığı…

LİMON

Limon kullanımı hem elinizdeki sarımsak kokusunu önler hem de elinizi mikroplardan arındırır.

Ellerdeki sarımsak kokusunu anında geçiriyor! Tek yapmanız gereken avuç içinize bir tatlı kaşığı…

Elinize sinmiş olan sarımsak kokusunu gidermek için bir adet limonu iki eş parçaya bölün.

SON DAKİKA SON DAKİKA