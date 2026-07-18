Erkeklerin iç dünyasındaki gizli şifre çözüldü! Kadınların fark etmeden yaptığı ve erkeklerin içten içe bayıldığı o küçük detaylar…

2. İLK ADIMI ATMANIZ

İlişkilerde sürekli ilk adımı atma sorumluluğu genellikle erkeklerin omuzlarındadır. Bazen "Acaba çok mu ısrarcıyım?" ya da "Çok mu sık boğaz ediyorum?" diye aşırı düşündükleri için mesaj atmaktan çekinebilirler. Arada bir ilk adımı sizin atmanız, bu baskıyı azaltır ve her iki tarafa da iyi gelir.