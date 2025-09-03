Roza
Galeri
Roza Yaşam
Eskilerin sır gibi sakladığı o mutfak tüyosu! Tek damlası şekerin uzun süre bozulmasını önlüyor…
Eskilerin sır gibi sakladığı o mutfak tüyosu! Tek damlası şekerin uzun süre bozulmasını önlüyor…
Eski nesillerden kalan mutfak tüyoları, günümüzde unutulmaya yüz tutsa da keşfedildikçe yeniden kullanılarak herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Bunlardan biri de şekerin üzerine dökülünce ortaya çıkan o mucizevi yöntem oluyor. Şeker eklemeniz ile ortaya çıkan bu gizli sır hem faydası hem de işlevi ile duyanları adeta şaşkına çeviriyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.09.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:39