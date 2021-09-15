Evinizi serinletiyor! İşte hem ortamı temizleyen hem de renklendiren bitkiler

Yaz aylarında bitkiler evinizi serin tutabilir. Bitkiler, stoma adı verilen yapraklarının gözenekleri aracılığıyla, fotosentez için kullandıkları atmosferden karbondioksiti emerler. Daha sonra, aynı gözeneklerden su salıyorlar. Bu sürece evapotranspirasyon denir ve tıpkı terlemenin insanları soğuttuğu gibi bitkiyi soğutur. Ayrıca ortamın sıcaklığını düşürmeye yardımcı olur.
Ortamınızı tazeleyebilecek ve aynı zamanda evinizi dekore edebilecek bazı bitki seçeneklerini bir araya getirdik.
Çin Herdemyeşili
Düşük ila orta ışık koşullarında gelişen bakımı kolay bir bitkidir. Genellikle yarım metreden daha kısa büyür ve ev havasındaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda iç mekanı nemlendirir ve sıcaklığı soğutur. Bu bitkinin birçok yaprak çeşidi vardır; Amacınız çevreyi soğutmaksa, yemyeşil bitki örtüsü olan birini seçin. Yapraklarının evcil hayvanlar için toksik olabilecek bir tahriş edici içerdiğini düşünmek önemlidir.
Areca Palmiyesi
Ortamdaki formaldehit ve benzen seviyelerini önemli ölçüde azalttığı için hava temizleme gücü en yüksek bitkilerden biridir. İyi koşullarda yaşamak için gölgeye veya yarı gölgeye ihtiyacı vardır. Yeterli ışık yoksa, bitki zayıflama eğilimindedir.
24 saat içinde iki metre yüksekliğindeki bir bitki yapraklarından bir litre su bırakır, bu yüzden biraz dikkat gerektirir. Kök top (kökleri çevreleyen toprak) her zaman nemli tutulmalı, ancak aşırı derecede olmamalıdır.
Yelken Çiçeği
Spathiphyllum veya barış zambağı, aşırı nemi emebilen ve böylece sıcaklığı normalleştirebilen bir bitkidir. Mükemmel koşullarda gelişmesi için, doğrudan güneş ışığından uzak, sıcak bir yere koyun. Toprağı nemli tutmak için damıtılmış veya yağmur suyuyla sulayın. Bir püskürtücü doldurabilir ve her gün sulayabilirsiniz.
Aloe Vera
Kozmetik ve tıbbi kullanımıyla tanınan aloe vera veya aloe vera bitkisi, sıcaklığı düzenleyebildiği için evinizin ortamını yenilemek için mükemmeldir.
Aloe vera bitkisinin bakımı çok az bakım gerektiren bir bitki olduğu için oldukça basittir. Sadece toprak kuru veya biraz çatlak göründüğünde sulayabilirsiniz; kış aylarında ayda bir defadan fazla olmamalıdır. Çok fazla ışık gerektirir, bu yüzden onu en çok güneş alan bir yere yerleştirmeniz önemlidir, bir pencerenin yakınında olabilir.