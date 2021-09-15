Evinizi serinletiyor! İşte hem ortamı temizleyen hem de renklendiren bitkiler

Ortamınızı tazeleyebilecek ve aynı zamanda evinizi dekore edebilecek bazı bitki seçeneklerini bir araya getirdik.

Düşük ila orta ışık koşullarında gelişen bakımı kolay bir bitkidir. Genellikle yarım metreden daha kısa büyür ve ev havasındaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda iç mekanı nemlendirir ve sıcaklığı soğutur. Bu bitkinin birçok yaprak çeşidi vardır; Amacınız çevreyi soğutmaksa, yemyeşil bitki örtüsü olan birini seçin. Yapraklarının evcil hayvanlar için toksik olabilecek bir tahriş edici içerdiğini düşünmek önemlidir.

Areca Palmiyesi

Ortamdaki formaldehit ve benzen seviyelerini önemli ölçüde azalttığı için hava temizleme gücü en yüksek bitkilerden biridir. İyi koşullarda yaşamak için gölgeye veya yarı gölgeye ihtiyacı vardır. Yeterli ışık yoksa, bitki zayıflama eğilimindedir.

24 saat içinde iki metre yüksekliğindeki bir bitki yapraklarından bir litre su bırakır, bu yüzden biraz dikkat gerektirir. Kök top (kökleri çevreleyen toprak) her zaman nemli tutulmalı, ancak aşırı derecede olmamalıdır.