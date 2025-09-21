Fatih’ten Süper Lig’e uzanan bir başarı! Kızlar sahada semt gururlu

Fatih Vatan Spor Başkanı Hasan Büyükdoğan

KIZLAR KENDİNİ KABUL ETTİRDİ

Fatihliyiz, Kapalı Çarşı da esnaflık yapıyorum. Takımla yolumuz 2011 yılında kesişti. Çarşıdan bir arkadaşım takımdaydı." Seni takıma yönetici yapalım" dedi. Derken 2017'de bir baktım başkan olmuşum! 3. Lig'den 2. Lig'e ardından 1. Lig'e peş peşe şampiyon olarak geçtik. En son 2018 yılında namağlup olarak çıktık. Geldiğimiz bu süreçte takımı bırakmadık ve sahiplendik.

Fatih'te Süper Lig'de bir kadın futbol takımımız olsun istedik. Çocuklarımızı, kızlarımızı sevdik hepsi evlat ve birer pırlanta. Çoğu Fatihli ama yabancılarımız da var. O şekilde onlara sahip çıktık. Süper Lig'de mücadele veriyoruz. İşimiz biraz zor ama elimizden geleni yapıyoruz.

Fatih Belediye Başkanımız Ergün Turan'ın araç, malzeme, otobüs konusunda çok büyük katkıları oluyor. Bizim 9-10 yaşlarından başlayan altyapılarımız da var. Yüzün üzerinde sporcumuz var. Fatih'in mutaassıp bir kesimi hâlâ var ama şimdi artık herkes her şeyin farkında. Kızlar kendini kabul ettirdi. Aileler de bu şekilde katı düşünceleri aştı.

Evliyim ve üç çocuğum var. Evde iki kızım, burada da yüz küsur tane daha kızım var derim hep. Sağ olsun eşim de her zaman bizi destekliyor.

Mimar Sinan Stadı'nın hemen üstünde kiraladığımız üç katlı bir kulüp evimiz var. Alt katında yemekhane ve toplantı salonu olan bir yer. 18 kişiye kadar orada kalabilecek kapasitemiz var. Orası da evimiz yani. Orada da kalan futbolcularımız var.