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Geceleri birden fazla yastığa sarılarak uyuyorsanız dikkat! Psikologlar o kişilerin öne çıkan 3 özelliğini açıkladı

Pek çok kişi için yatağı yastıklarla doldurmak ya da uyurken birden fazla yastığa sarılmak yalnızca rahatlık veya dekorasyon tercihi olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın sanıldığından çok daha derin psikolojik ve fiziksel nedenlere işaret edebileceğini söylüyor. Peki, yastıklara duyduğunuz bu ilginin ardında hangi psikolojik ve fiziksel ipuçları saklı? İşte uzmanların değerlendirmeleri...

Giriş Tarihi: 16.07.2026 15:42 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 16:05
Geceleri birden fazla yastığa sarılarak uyuyorsanız dikkat! Psikologlar o kişilerin öne çıkan 3 özelliğini açıkladı

Oxford Üniversitesi profesörü ve uyku psikoloğu Alice Gregory ile uyku tıbbı uzmanlarının araştırmaları, çok sayıda yastıkla uyumanın arkasındaki şaşırtıcı gerçekleri ortaya koydu.

Geceleri birden fazla yastığa sarılarak uyuyorsanız dikkat! Psikologlar o kişilerin öne çıkan 3 özelliğini açıkladı

1. BEYNİN GÜVELİK SİNYALİ

Uyku psikolojisine göre, yatma ritüellerimiz ve yatakta kullandığımız unsurlar beynimiz için doğrudan birer güvenlik sinyaline dönüşüyor.

Geceleri birden fazla yastığa sarılarak uyuyorsanız dikkat! Psikologlar o kişilerin öne çıkan 3 özelliğini açıkladı

Kendinizi yastıklarla çevrelemek veya birden fazla yastık kullanarak uyumak, uyku öncesinde bilinçaltınızda büyük bir koruma alanı yaratıyor.

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Geceleri birden fazla yastığa sarılarak uyuyorsanız dikkat! Psikologlar o kişilerin öne çıkan 3 özelliğini açıkladı

Bu durum, günün getirdiği savunmasızlık hissini azaltarak daha huzurlu bir uykuya geçiş sağlıyor.

Geceleri birden fazla yastığa sarılarak uyuyorsanız dikkat! Psikologlar o kişilerin öne çıkan 3 özelliğini açıkladı

2. STRES DÖNEMLERİNDE DUYGUSAL DÜZENLEME ARACI

Yoğun stres, kaygı veya belirsizlik dönemlerinden geçerken insanlar farkında olmadan kendilerine huzur veren alışkanlıklara sığınırlar.

Geceleri birden fazla yastığa sarılarak uyuyorsanız dikkat! Psikologlar o kişilerin öne çıkan 3 özelliğini açıkladı

Uzmanlar ise bu durumda çok yastıkla uyumanın, stresli zamanlarda kişinin kendi duygularını düzenleme çabası olduğunu söylüyor.

Geceleri birden fazla yastığa sarılarak uyuyorsanız dikkat! Psikologlar o kişilerin öne çıkan 3 özelliğini açıkladı

Yastıklar, uykuya dalmadan önce dış dünyadan izole, daha tahmin edilebilir ve sakin bir sığınak yaratmanın en pratik yoludur.

Geceleri birden fazla yastığa sarılarak uyuyorsanız dikkat! Psikologlar o kişilerin öne çıkan 3 özelliğini açıkladı

3. VÜCUDUN FİZİKSEL İMDAT ÇAĞRISI

Bu alışkanlığın daima duygusal ihtiyaçlardan kaynaklandığı söylenemez. Bazen tamamen vücudun biyolojik bir arayıştır.

Geceleri birden fazla yastığa sarılarak uyuyorsanız dikkat! Psikologlar o kişilerin öne çıkan 3 özelliğini açıkladı

Uyku tıbbı uzmanları, birden fazla yastık kullanmanın boyun ve bel ağrılarını hafiflettiğini, doğru yatış pozisyonunu destekleyerek omurgayı rahatlattığını ve vücudun belirli bölgelerini yükselterek çok daha kolay nefes almayı sağladığını belirtiyor.

Geceleri birden fazla yastığa sarılarak uyuyorsanız dikkat! Psikologlar o kişilerin öne çıkan 3 özelliğini açıkladı

Psikolojiye göre birden fazla yastıkla yatmak kesinlikle olumsuz bir kişilik özelliği veya psikolojik bir rahatsızlık göstergesi değil.

Geceleri birden fazla yastığa sarılarak uyuyorsanız dikkat! Psikologlar o kişilerin öne çıkan 3 özelliğini açıkladı

Tam aksine; kişinin kendi konforunu sağlama taktiği, edinilmiş sağlıklı bir alışkanlık veya uyku kalitesini artırma yöntemi olarak kabul ediliyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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