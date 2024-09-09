Göz renginizi kişiliği belirliyor! O göz rengine sahip kişiler doğuştan birer dahi oluyor...

Araştırmalar, göz renginin kişilik üzerinde etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Bilim insanları, göz rengi ile IQ (zeka seviyesi) arasındaki olası bağlantıyı anlamak için çeşitli testler gerçekleştirmiştir. Ancak, göz renginin duygusal zeka (EQ) ve IQ ile nasıl bir ilişki içinde olduğu henüz tam olarak anlaşılamamış olup, bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar elde edilen bulgular, farklı göz renklerinin belirli kişilik özellikleri ile bağlantılı olabileceğini işaret ediyor.