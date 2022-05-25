Roza Galeri Roza Yaşam Hafızayı zehir gibi yapıyor! Haftada 3 gün yiyen adeta 20 yaş gençleşiyor

Hafızayı zehir gibi yapıyor! Haftada 3 gün yiyen adeta 20 yaş gençleşiyor

Beyin vücudumuzun en önemli organlarının başında geliyor. Kalbin atmasından, akciğerlerin nefes almasına ve hatta hareket etmenizi, hissetmenizi ve düşünmenizi sağlayan beyin hayati bir önem taşıyor. Bu nedenle beynin mümkün olan en verimli şekilde çalışmasına dikkat etmek gerekiyor. Yediğimiz yiyecekler ise beynin fonksiyonel işlevlerini güçlendirmede katkı sağlıyor. Aynı zamanda hafızanızı geliştirecek ve konsantrasyonunuzu da arttıracak besinler ise şöyle…

Giriş Tarihi: 25.05.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:12
Hafızayı zehir gibi yapıyor! Haftada 3 gün yiyen adeta 20 yaş gençleşiyor

Hafızayı zehir gibi yapıyor! Haftada 3 gün yiyen adeta 20 yaş gençleşiyor

YAĞLI BALIKLAR

Konu beyin sağlığı olduğunda ilk akla gelmesi gereken besinler yağlı balıklardır. Omega 3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin olan somon, ton balığı ve alabalık gibi yağlı balıklar mutlaka sıklıkla tüketilmelidir.

Hafızayı zehir gibi yapıyor! Haftada 3 gün yiyen adeta 20 yaş gençleşiyor

Hafızayı zehir gibi yapıyor! Haftada 3 gün yiyen adeta 20 yaş gençleşiyor

Beynin yüzde 60'lık bir oranı yağlardan oluşurken bu yağların yarısını ise omega 3 yağ asidi oluşturmaktadır.

Hafızayı zehir gibi yapıyor! Haftada 3 gün yiyen adeta 20 yaş gençleşiyor

Hafızayı zehir gibi yapıyor! Haftada 3 gün yiyen adeta 20 yaş gençleşiyor

Omega 3 aynı zamanda yaşla birlikte meydana gelen zihinsel gerilemeyi yavaşlatabilir ve bu sayede Alzheimer hastalığının da önüne geçer.

Hafızayı zehir gibi yapıyor! Haftada 3 gün yiyen adeta 20 yaş gençleşiyor

Hafızayı zehir gibi yapıyor! Haftada 3 gün yiyen adeta 20 yaş gençleşiyor

Aynı zamanda yeterli omega 3 almayan bireylerde depresyon ve öğrenme bozukluğu gibi sorunlara daha sık rastlandığı kanıtlanmıştır.

Hafızayı zehir gibi yapıyor! Haftada 3 gün yiyen adeta 20 yaş gençleşiyor

Hafızayı zehir gibi yapıyor! Haftada 3 gün yiyen adeta 20 yaş gençleşiyor

Son zamanlarda yapılan bir araştırmada düzenli olarak yağlı balık tüketiminin beyinde daha fazla gri maddeye sahip olmayı sağladığı ortaya çıkmış. Bu gri madde ise beyinde karar verme, hafızayı ve duyguları kontrol etme gibi işlevlerde büyük önem taşıyor.

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