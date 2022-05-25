Hafızayı zehir gibi yapıyor! Haftada 3 gün yiyen adeta 20 yaş gençleşiyor

Son zamanlarda yapılan bir araştırmada düzenli olarak yağlı balık tüketiminin beyinde daha fazla gri maddeye sahip olmayı sağladığı ortaya çıkmış. Bu gri madde ise beyinde karar verme, hafızayı ve duyguları kontrol etme gibi işlevlerde büyük önem taşıyor.