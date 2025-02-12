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Hangi ayda doğduğunuz karakterinizi belirliyor! Bilim insanları açıkladı: "Bu mevsimde doğanlar daha mutlu"
Hangi ayda doğduğunuz karakterinizi belirliyor! Bilim insanları açıkladı: "Bu mevsimde doğanlar daha mutlu"
Bebek sahibi olma kararı verildiğinde genellikle hangi ayda doğacakları fazla düşünülmez. Ancak, yeni yapılan bir bilimsel çalışma, doğum mevsiminin bebeklerin ilerleyen yaşamlarında kişiliklerini etkileyebileceğini öne sürüyor.
Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 08:53