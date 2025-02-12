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Hangi ayda doğduğunuz karakterinizi belirliyor! Bilim insanları açıkladı: "Bu mevsimde doğanlar daha mutlu"

Bebek sahibi olma kararı verildiğinde genellikle hangi ayda doğacakları fazla düşünülmez. Ancak, yeni yapılan bir bilimsel çalışma, doğum mevsiminin bebeklerin ilerleyen yaşamlarında kişiliklerini etkileyebileceğini öne sürüyor.

Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:52 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 08:53
Hangi ayda doğduğunuz karakterinizi belirliyor! Bilim insanları açıkladı: Bu mevsimde doğanlar daha mutlu

Macar bilim insanlarının 400 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, hangi ayda doğan bir bebeğin ileride nasıl bir kişiliğe sahip olabileceği tahmin edilebiliyor.

Hangi ayda doğduğunuz karakterinizi belirliyor! Bilim insanları açıkladı: Bu mevsimde doğanlar daha mutlu

Bulgulara göre, yaz aylarında doğan bebekler daha dengesiz ruh hallerine sahip olurken, kış aylarında doğanlar ise daha sakin ve az huysuz yetişkinlere dönüşüyor.

Hangi ayda doğduğunuz karakterinizi belirliyor! Bilim insanları açıkladı: Bu mevsimde doğanlar daha mutlu

İlkbahar aylarında dünyaya gelen bebekler ise son derece olumlu, neşeli ve iyimser bireyler olma eğilimi gösteriyor.

Hangi ayda doğduğunuz karakterinizi belirliyor! Bilim insanları açıkladı: Bu mevsimde doğanlar daha mutlu

Araştırmacılar, bu durumun beyin kimyasını etkileyen biyolojik faktörlerle ilişkili olabileceğini belirtiyor. Yani, doğum mevsimi, bireyin gelecekte sahip olacağı kişisel özellikleri şekillendiren kimyasal maddelerin üretimini etkileyebilir.

Hangi ayda doğduğunuz karakterinizi belirliyor! Bilim insanları açıkladı: Bu mevsimde doğanlar daha mutlu

Ancak uzmanlar, bunun kesin bir kural olmadığını ve herkes için geçerli olmadığını da vurguluyor.

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