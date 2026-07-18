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Hayatınızı zehirleyen kişiyi tanıyın! Esra Ezmeci açıkladı: Huzurunuzu geri almak sandığından daha kolay olabilir...
Hayatınızı zehirleyen kişiyi tanıyın! Esra Ezmeci açıkladı: Huzurunuzu geri almak sandığından daha kolay olabilir...
Toksik birliktelikler; kişinin kendini sürekli yorgun, değersiz ve suçlu hissetmesine neden olabiliyor. Bu davranışları erken fark etmek, sağlıklı sınırlar koymak ve gerektiğinde mesafe oluşturmak ruh sağlığını korumaya ve daha dengeli ilişkiler kurmaya yardımcı oluyor.
Giriş Tarihi: 18.07.2026 10:02