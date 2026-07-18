Hayatınızı zehirleyen kişiyi tanıyın! Esra Ezmeci açıkladı: Huzurunuzu geri almak sandığından daha kolay olabilir...

Arkadaşınız her görüşmenizde sizi aşağılar, dedikodu yapar, sadece kendi sorunlarını anlatır. Sizin iyi haberlerinize "Ama ya şöyle olursa?" diye olumsuzluk katar. İş yerine gelirsek; patron veya iş arkadaşı sizi fazla çalıştırır, takdir etmez, başkalarının başarılarını kendisininmiş gibi gösterir. Sürekli stres yaratır. Romantik ilişkilerde partneriniz sizi kontrol etmek ister, özgürlüğünüzü kısıtlar, sevgiyle karışık aşağılama yapar. "Seni benden başka kimse sevmez" gibi sözler söyler. Her alanda temel kural aynıdır: İlişki size daha çok zarar mı veriyor, yoksa fayda mı?



