Her gün ’Ne giyeceğim?’ derdine son! Sadece birkaç temel parçayla sezonun en şık kadını olun

BASİT BİR MATEMATİĞE DİKKAT EDİN



Kapsül dolap oluştururken temelinizi atletler ve tişörtlerle oluşturun. Vücuda oturan beyaz, siyah ve çizgili pamuklu atletlerden bolca stok yapın. Bunlar her kıyafetin temel katmanıdır.

Yaz aylarında büyük beden keten gömlek her kombinizin kurtarıcısı parçası olur. Hafif, uzun kollu bir keten gömlek hayat kurtarıcıdır. Güneşten koruma sağlar, esintili gecelerde kollarınızı örter ve plajda üst giyim olarak da kullanılabilir.

Geniş paçalı keten pantolonlar hem rahat kombinlenir hem de günün her saati tam birer kurtarıcıdır. En sıcak günlerde bile serin kalmanızıve şık görünmenizi sağlar.

Özellikle şehirde vakit geçiriyorsanız uzun şortları yani bermudaları tercih edin. Hem etek hem de pantolondan daha konforlu ve şık oldukları için tam birer kurtarıcıdırlar.

Yaz dolabında etek olmaması zaten düşünülemez. Eteklerle gömlekleri, basic tişörtleri hoş bir şekilde kombinleyebilirsinir.

Tek renk sade ve vücudunuzla uyumlu elbiseler yaz kapsül dolaplarının olmazsa olmazıdır. Özellikle kombini düşünmeye üşendiğiniz zamanlarda bu tarz parçaları kullanabilirsiniz.