İnanılmaz olay! Ağrı kesici sanıp kulaklığını yuttu: Midesinden arkadaşına ses kaydı gönderdi

ABD'de Boston'da yaşayan bir kadın, kulak içi kablosuz kulaklarından birini ağrı kesici sanıp yanlışlıkla nasıl yuttuğunu açıkladı.

27 yaşındaki Carli Bellmer hatasını anladıktan sonra, bir ibuprofen olduğunu düşündüğü şeyin aslında kulaklıkları çıkardıktan ve suyla yıkadıktan birkaç dakika sonra hıçkırarak ağladığı bir TikTok videosunu paylaştı. Genç kadın sonunda, bir X-Ray ışını ile onaylanan kulaklığını dışkılaması gerekti.

Ancak böyle bir teknik hata yapan tek kişinin kendisi olmadığı konusunda ısrar ederek, 'Bunu ilk yapan ben değilim ve kesinlikle son da olmayacağım, bu yüzden eğitim amaçlı olarak paylaşmak istedim' dedi.

TikTok'un topluluk kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla kaldırdığı orijinal videosunda, podcast yayıncısı ve estetisyen Carli, histerik bir şekilde ağlıyor.

Defalarca kusmak zorunda kalan genç kadın, çok yorucu bir süreç yaşadığını belirttiği videoda herkesi dikkatli olması konusunda uyarıyor. Takip eden videolarda, yatağa sürünerek girdiğini açıklıyor.