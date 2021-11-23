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İnanılmaz olay! Ağrı kesici sanıp kulaklığını yuttu: Midesinden arkadaşına ses kaydı gönderdi

ABD'de Boston'da yaşayan bir kadın, kulak içi kablosuz kulaklarından birini ağrı kesici sanıp yanlışlıkla nasıl yuttuğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 14:30
İnanılmaz olay! Ağrı kesici sanıp kulaklığını yuttu: Midesinden arkadaşına ses kaydı gönderdi

27 yaşındaki Carli Bellmer hatasını anladıktan sonra, bir ibuprofen olduğunu düşündüğü şeyin aslında kulaklıkları çıkardıktan ve suyla yıkadıktan birkaç dakika sonra hıçkırarak ağladığı bir TikTok videosunu paylaştı. Genç kadın sonunda, bir X-Ray ışını ile onaylanan kulaklığını dışkılaması gerekti.

İnanılmaz olay! Ağrı kesici sanıp kulaklığını yuttu: Midesinden arkadaşına ses kaydı gönderdi

Ancak böyle bir teknik hata yapan tek kişinin kendisi olmadığı konusunda ısrar ederek, 'Bunu ilk yapan ben değilim ve kesinlikle son da olmayacağım, bu yüzden eğitim amaçlı olarak paylaşmak istedim' dedi.

İnanılmaz olay! Ağrı kesici sanıp kulaklığını yuttu: Midesinden arkadaşına ses kaydı gönderdi

TikTok'un topluluk kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla kaldırdığı orijinal videosunda, podcast yayıncısı ve estetisyen Carli, histerik bir şekilde ağlıyor.

İnanılmaz olay! Ağrı kesici sanıp kulaklığını yuttu: Midesinden arkadaşına ses kaydı gönderdi

Defalarca kusmak zorunda kalan genç kadın, çok yorucu bir süreç yaşadığını belirttiği videoda herkesi dikkatli olması konusunda uyarıyor. Takip eden videolarda, yatağa sürünerek girdiğini açıklıyor.

İnanılmaz olay! Ağrı kesici sanıp kulaklığını yuttu: Midesinden arkadaşına ses kaydı gönderdi

"Bir elimde ağrı kesici diğer elimde de bir AirPod vardı. Ağrı kesici almaya gittim ve aldım ve "yutması biraz zordu" dedim ve sonra ağrı kesiciyi elimde gördüm. Gerisi biraz bulanık çünkü çıldırıyordum"diyor.

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