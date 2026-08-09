"İnsanlar neden ünlü olmak istiyor?" sorusuna bilimsel yanıt: Meğer sebebi hırs değilmiş...

Araştırmaya 371 kişi katıldı. Katılımcılara önce şöhretin hangi yönünü çekici buldukları soruldu. Cevaplar üç ayrı başlıkta toplandı: görünürlük, yani tanınmak ve fark edilmek; statü, yani saygı duyulması ve ayrıcalıklı olmak; fayda, yani kazanılan ilgiyi iyi bir amaç için kullanabilmek. Ardından ne sıklıkla ünlü olmayı hayal ettikleri ve bunu ne kadar mümkün gördükleri ölçüldü.

Sonuç netti. Ait olma ihtiyacı yüksek olan kişiler şöhretin üç yüzünü de daha çekici buldu ve ünlü olmayı daha sık hayal etti. Yaş ve cinsiyet farkları hesaba katıldığında bile bu bağ ayakta kaldı.

