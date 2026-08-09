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Roza Yaşam
'İnsanlar neden ünlü olmak istiyor?' sorusuna bilimsel yanıt: Meğer sebebi hırs değilmiş...
"İnsanlar neden ünlü olmak istiyor?" sorusuna bilimsel yanıt: Meğer sebebi hırs değilmiş...
Şöhret olma isteğini yalnızca hırsla açıklamak kolay. Oysa araştırmalar, bu arzunun altında çoğu zaman daha temel bir ihtiyacın bulunduğunu gösteriyor: ait olmak ve kabul edilmek. Peki bizi gerçekten mutlu eden kalabalığın alkışı mı, yoksa bir kişinin dönüp "iyi ki varsın" demesi mi?
Giriş Tarihi: 09.08.2026 08:55