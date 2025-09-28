Kampüse giden yol pazardan geçiyor! Gençlerin yeni rotası
Sosyal medyanın "back to school houl" akımı sosyete pazarlarına taşındı. Okulların açılmasına günler kala gençler gardıroplarını yenilemek için rotasını pazarlara çevirdi. Kadıköy ve Yeşilköy sosyete pazarları, mağazalara göre daha uygun fiyatları ve çeşitliliğiyle öğrencilerin yeni sezon durağı haline geldi. Trençkotlardan süet ceketlere, çelik bilekliklerden el yapımı çantalara kadar her zevke hitap eden ürünler, sosyal medyanın popüler akımlarını da yansıtıyor.
Giriş Tarihi: 28.09.2025 08:51