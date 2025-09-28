Kampüse giden yol pazardan geçiyor! Gençlerin yeni rotası

Gençlerin favorisi crop ve tayt

ABDULLAH KARAKAŞ – Pazarcı

"30 senedir bu işin içindeyim. 20-40 yaş arası müşterilerim çok fazla. Gençler bu sene çok fazla crop giyiyor. Kışın ise genelde tayt tercih ediyorlar."



Burada kalite de var, trend de

AYŞE ALTAN (43) – Pazarcı

"Bu işi 1,5 yıldır yapıyorum. Instagram ile başladım, daha sonra pazara da girmek istedim. Pazarlarda aslında her şey satılıyor. Bizim insanlarımızda şöyle bir algı var: 'Pazarda her zaman kalitesiz ürün bulunur, o yüzden ucuzdur.' Oysa pazarda kaliteli ürünler de var. Ben hem pazardan hem de Instagram'dan satış yapıyorum. Pazarcılık yorucu ama güzel bir iş. Öğrenciler genelde bu sonbaharda trençkot tercih edecek. Pazar için sonbahar en sıkıntılı sezondur ama sezon sonu indirimlerimiz oluyor, öğrenciler onları daha çok tercih ediyor. Şu anda 300-400 TL'ye elbise satıyorum. Mağazalardan çok daha uygun fiyatlara veriyoruz. Gençler pazarlık yapıyorlar ama pazara aslında çok alışık değiller, yeni yeni geliyorlar. Aileler yönlendiriyor. Bu da çok güzel bir şey. Gençlerin marka takıntısı var. Biz de sosyal medya akımlarını takip edip ona göre kıyafetler getiriyoruz. Gençler için küçük indirimler yapıyoruz tabii ki."



7 binlik çantayı 2 bine veriyorum

SİNAN AKSÜNGER – Çantacı

"55 yaşındayım, 2 senedir pazara çıkıyorum. Pazarlıksız pazarda alışveriş yapılmaz. Gençler çantalarımı çok beğeniyor. El işçiliğiyle üretiyorum. Mağazalarda bu model 7-8 bin TL, ben burada 2 bin TL'ye satıyorum. Gençlerin tercihlerine göre yeni modeller de örüyorum."