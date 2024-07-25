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Kedilerin dili çözüldü! Meğer bizimle konuşuyorlarmış: İşte kedi dilinin şifresi...

Sosyal medyadaki sevimlilik dolu videolar, tarihi kayıtlarda aniden karşımıza çıkan sevimlilikleriyle gönlümüzü çalan kedilerin aslında bizlerle konuştuğunu biliyor muydunuz? Yapılan son çalışmalar, kedilerin aslında iletişim kurmak için 300 farklı yüz şekli kullandığını ortaya koydu. Peki kediler bize ne demek istiyor? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 25.07.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:58
Kedilerin dili çözüldü! Meğer bizimle konuşuyorlarmış: İşte kedi dilinin şifresi...

Bilim insanları, eğer biraz daha dikkatli olursanız kedinizin gerçekten ne dediğini anlayabileceğinizi belirtiyor. Yaptıkları araştırma, 10 ay boyunca 53 evcil kediyi inceledi ve şaşırtıcı sonuçlar elde edildi.

Kedilerin dili çözüldü! Meğer bizimle konuşuyorlarmış: İşte kedi dilinin şifresi...

Yaptıkları araştırmalar boyunca 186 çeşitli yüz ifadesi kaydettiler. Bu çoğu için şaşırtıcı olan yüz ifadesinin arkadaşça olduğunu anladılar.

Kedilerin dili çözüldü! Meğer bizimle konuşuyorlarmış: İşte kedi dilinin şifresi...

Örneğin, kedinizin yarı kapalı, sakin bir yüz ifadesi, onun güvende olduğu ve sevildiğini hissettiği anlamına gelir.

Kedilerin dili çözüldü! Meğer bizimle konuşuyorlarmış: İşte kedi dilinin şifresi...

Bu şekilde davrandığında, kendisiyle çok daha güçlü bir bağ kurabilir ve onunla sevgi dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Kedilerin dili çözüldü! Meğer bizimle konuşuyorlarmış: İşte kedi dilinin şifresi...

Bununla birlikte, kediniz kulaklarını geriye doğru eğdi ve gözlerini kıstıysa, öfkeli olduğunu gösterebilir. Sonuç olarak, bu anlarda istemediği bir şeyi yapıp yapmadığınıza dikkat edin.

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