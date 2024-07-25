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Roza Yaşam
Kedilerin dili çözüldü! Meğer bizimle konuşuyorlarmış: İşte kedi dilinin şifresi...
Kedilerin dili çözüldü! Meğer bizimle konuşuyorlarmış: İşte kedi dilinin şifresi...
Sosyal medyadaki sevimlilik dolu videolar, tarihi kayıtlarda aniden karşımıza çıkan sevimlilikleriyle gönlümüzü çalan kedilerin aslında bizlerle konuştuğunu biliyor muydunuz? Yapılan son çalışmalar, kedilerin aslında iletişim kurmak için 300 farklı yüz şekli kullandığını ortaya koydu. Peki kediler bize ne demek istiyor? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 25.07.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:58