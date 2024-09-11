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Klozetteki sarı lekelere 10 dakikada veda edin! 3 malzemeli doğal çözüm…

Tuvalet temizliği hem hijyen hem de sağlık için oldukça önemlidir. Uzun süre temizlenmeyen klozetlerde hoş olmayan lekeler meydana gelebilir ve mikropların çoğalması için de alan oluşur. Oluşan bu lekeleri fırçalayarak temizlemek oldukça zordur. Ancak temizlik uzmanı Atanas Dzhingarov, klozette meydana gelen lekeleri yalnızca 10 dakika içerisinde temizleyecek bir yöntemi paylaştı. Gelin uzmanın yöntemini birlikte inceleyelim.

Giriş Tarihi: 11.09.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:18
Klozetteki sarı lekelere 10 dakikada veda edin! 3 malzemeli doğal çözüm…

Tuvalette oluşan kireç lekeleri, bakterilerin üremesi için uygun alanlar oluşturur. Bu bakteriler çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği için kireç lekelerinden en kısa sürede kurtulmak ve leke oluşumunu önlemek gerekir. Peki, bunu nasıl yapabilirsiniz? İşte detaylar…

Klozetteki sarı lekelere 10 dakikada veda edin! 3 malzemeli doğal çözüm…

10 DAKİKADA KİREÇ LEKELERİNDEN KURTULUN

Atanas, beyaz sirke karbonat ve limon üçlüsü ile klozetteki kireç lekelerinden kısa sürede kurtulabileceğinizi ifade ediyor.

Klozetteki sarı lekelere 10 dakikada veda edin! 3 malzemeli doğal çözüm…

Kalsiyum ve karbonattan oluşan kireci temizlemenin en etkili yolu doğal asidik bileşenler kullanmaktır. Atanas'ın önermiş olduğu malzemeler ise asidik bileşenlerinden dolayı kireç lekelerini çözmede etkili bir çözüm olacaktır.

Klozetteki sarı lekelere 10 dakikada veda edin! 3 malzemeli doğal çözüm…

Not: Bu yöntemi uygulamadan önce elinize eldiven takmanız önerilir.

Klozetteki sarı lekelere 10 dakikada veda edin! 3 malzemeli doğal çözüm…

Malzemeler:

  • Beyaz sirke
  • Karbonat
  • Limon suyu
  • Temizlik eldivenleri
  • Tuvalet fırçası
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