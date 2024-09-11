Klozetteki sarı lekelere 10 dakikada veda edin! 3 malzemeli doğal çözüm…

Tuvalet temizliği hem hijyen hem de sağlık için oldukça önemlidir. Uzun süre temizlenmeyen klozetlerde hoş olmayan lekeler meydana gelebilir ve mikropların çoğalması için de alan oluşur. Oluşan bu lekeleri fırçalayarak temizlemek oldukça zordur. Ancak temizlik uzmanı Atanas Dzhingarov, klozette meydana gelen lekeleri yalnızca 10 dakika içerisinde temizleyecek bir yöntemi paylaştı. Gelin uzmanın yöntemini birlikte inceleyelim.