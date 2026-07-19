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Kötü kokulara elveda! Çöp kutusuna 1 kaşık serpmek yetiyor: Ne sinek kalıyor ne kurtçuk...
Kötü kokulara elveda! Çöp kutusuna 1 kaşık serpmek yetiyor: Ne sinek kalıyor ne kurtçuk...
Mutfaklarda yaz aylarının en büyük kabusu olan sinek ve kurtçuk oluşumuna karşı profesyonel temizlik uzmanlarından etkili bir formül geldi. Çöp kutusunun tabanına uygulanacak bu basit yöntem, haşerelerin üreme ortamını doğrudan hedef alarak engelliyor. İşte tüm detaylar!
Giriş Tarihi: 19.07.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 13:03