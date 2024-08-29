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Mavi göz mü körlük mü? Ameliyatla göz rengi değiştirme akımı yayılıyor! “Yeni göz renginizle bir daha göremeyebilirsiniz”

Göz rengi değiştirme ameliyatları son yıllarda kozmetik - estetik operasyonlar arasında sıklıkla gündeme gelse de aslında ardında büyük tehlikeler barındırıyor. Geçtiğimiz yıllarda ünlü model Nadinne Bruna, ela olan gözlerinin rengini açık yeşil yapmak için estetik ameliyatı olduğunda sağ gözünde yüzde seksen sol gözünde ise yüzde elli görme kaybı yaşamıştı. Bu operasyonun tehlikelerini ve neden uzak durulması gerektiğine dair ayrıntıları ise; Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan ile konuştuk.

AYBİKE ŞAHİN AYBİKE ŞAHİN
Giriş Tarihi: 29.08.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:19
Mavi göz mü körlük mü? Ameliyatla göz rengi değiştirme akımı yayılıyor! Yeni göz renginizle bir daha göremeyebilirsiniz

Son günlerde sosyal medyada ortaya çıkan videolarla birlikte ise bu operasyon yeniden gündeme geldi ve giderek artan göz rengi değiştirme talebi, körlüğe yol açacak kadar şiddetli sonuçlarla karşılaşmaya zemin hazırlıyor.

Mavi göz mü körlük mü? Ameliyatla göz rengi değiştirme akımı yayılıyor! Yeni göz renginizle bir daha göremeyebilirsiniz

Dünyanın farklı yerlerinden gelen bu videolar, milyonlarca insanı ardından sürüklüyor. Ülkemizde yasak olan bu uygulama için çeşitli arayışlarda bulunan kişilere se; Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan önemli uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar…

Mavi göz mü körlük mü? Ameliyatla göz rengi değiştirme akımı yayılıyor! Yeni göz renginizle bir daha göremeyebilirsiniz

"FARKLI YÖNTEMLER UYGULANIYOR AMA HEPSİ ZARARLI"

Prof. Dr. Osman Şevki Arslan "Göz rengini değiştirme işlemi, yapılacak olan işleme göre değişkenlik gösteriyor. Kozmetik amaçlı göz bebeği rengi değiştirme işlemi, çok az zarar verme ihtimaliyle yapılması durumunda gerçekleştirilebilir. Aksi takdirde tıbben reddettiğimiz bir durum söz konusu" prosedürün neden yapılmaması gerektiğinden bahsetti.

Mavi göz mü körlük mü? Ameliyatla göz rengi değiştirme akımı yayılıyor! Yeni göz renginizle bir daha göremeyebilirsiniz

Prof. Dr. Osman Şevki Arslan "Bunu açmak gerekirse; komplikasyon sonucu iyileşme amaçlı bize gelen hastalarda da gördüğümüz üzere bazen göz rengi değiştirme işlemi yaptıran hastalarda, çok agresif düzeyde hastaya zarar verme sonuçlarının ortaya çıkma olasılığı çok yüksek olduğunu görüyoruz" diyerek tehlikelerinin boyutu konusunda dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Mavi göz mü körlük mü? Ameliyatla göz rengi değiştirme akımı yayılıyor! Yeni göz renginizle bir daha göremeyebilirsiniz

"GÖZÜ TAMAMEN KAYBETME İHTİMALİ VAR"

Arslan; "Kozmetik amaçlı, kalıcı olarak yapılan göz rengi değiştirme işlemlerinin bir kısmı kornea dediğimiz gözün ön saydam tabakasına uygulanırken, bir kısmında da göz bebeği dokusunun üzerine yapılan işlemler olarak öne çıkıyor. İşlemlerden biri korneaya, cilde yaptırılan dövmeler gibi dövme yaptırılmasıyla gerçekleşiyor. Bu işlem, son derece sakıncalı, geri dönüşü yok ve sonrasında da toksik bazı sebeplerle kornea yetmezliğine sebep olurken halk arasında "göz nakli" olarak da bilinen kornea nakliyle sonuçlanabilir. Bu nedenle bu işlemi yaptırmak isteyenleri, uyarmak isterim" cümleleriyle işlemlerin farklılıkları olsa da hepsinin büyük riskleri olduğunu belirtti.

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