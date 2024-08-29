Mavi göz mü körlük mü? Ameliyatla göz rengi değiştirme akımı yayılıyor! “Yeni göz renginizle bir daha göremeyebilirsiniz”

"GÖZÜ TAMAMEN KAYBETME İHTİMALİ VAR"

Arslan; "Kozmetik amaçlı, kalıcı olarak yapılan göz rengi değiştirme işlemlerinin bir kısmı kornea dediğimiz gözün ön saydam tabakasına uygulanırken, bir kısmında da göz bebeği dokusunun üzerine yapılan işlemler olarak öne çıkıyor. İşlemlerden biri korneaya, cilde yaptırılan dövmeler gibi dövme yaptırılmasıyla gerçekleşiyor. Bu işlem, son derece sakıncalı, geri dönüşü yok ve sonrasında da toksik bazı sebeplerle kornea yetmezliğine sebep olurken halk arasında "göz nakli" olarak da bilinen kornea nakliyle sonuçlanabilir. Bu nedenle bu işlemi yaptırmak isteyenleri, uyarmak isterim" cümleleriyle işlemlerin farklılıkları olsa da hepsinin büyük riskleri olduğunu belirtti.