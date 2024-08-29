Mavi göz mü körlük mü? Ameliyatla göz rengi değiştirme akımı yayılıyor! “Yeni göz renginizle bir daha göremeyebilirsiniz”

Göz rengi değiştirme ameliyatları son yıllarda kozmetik - estetik operasyonlar arasında sıklıkla gündeme gelse de aslında ardında büyük tehlikeler barındırıyor. Geçtiğimiz yıllarda ünlü model Nadinne Bruna, ela olan gözlerinin rengini açık yeşil yapmak için estetik ameliyatı olduğunda sağ gözünde yüzde seksen sol gözünde ise yüzde elli görme kaybı yaşamıştı. Bu operasyonun tehlikelerini ve neden uzak durulması gerektiğine dair ayrıntıları ise; Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan ile konuştuk.