Meyve ve sebzeleri kimyasallardan arındırıyor! Tek yapmanız gereken suyun içerisine…

Meyve ve sebze tüketimi, sağlıklı bir diyetin temel taşıdır ve günlük beslenmede önemli bir rol oynar. Fakat, bu sağlıklı gıdaları tüketirken onları yapılan en büyük hatalardan biri onları güzelce yıkamamak. Yiyeceklerin üzerindeki tarım ilaçları doğru adımlarla temizlenmediğinde insan sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Peki meyve ve sebzeleri doğru adımlarla nasıl yıkamalıyız? İşte cevabı…