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Milyonlarca LGS velisi aynı hatayı yapıyor! Uzmanlar uyardı: Çocuğunuza en iyi okulu seçmek için sadece puana bakmayın...
Milyonlarca LGS velisi aynı hatayı yapıyor! Uzmanlar uyardı: Çocuğunuza en iyi okulu seçmek için sadece puana bakmayın...
LGS sonuçları açıklandı, şimdi binlerce aile tercih telaşı yaşıyor. Ancak uzmanlara göre artık doğru lise, yalnızca en yüksek taban puanına sahip okul anlamına gelmiyor. Eleştirel düşünebilen, iletişim kurabilen, teknolojiyi doğru kullanan ve değişime uyum sağlayabilen çocukların geleceğin dünyasında daha güçlü olacak. Peki anne babalar çocuklarını gerçekten geleceğe hazırlayan okulu nasıl seçebilir?
Giriş Tarihi: 18.07.2026 09:38