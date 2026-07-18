Milyonlarca LGS velisi aynı hatayı yapıyor! Uzmanlar uyardı: Çocuğunuza en iyi okulu seçmek için sadece puana bakmayın...

LGS tercih listelerini teslim etmek için 23 Temmuz son gün... O listede yazan okul adı elbette önemli. Ama ondan daha önemli olan, o okulun çocuğunuza nasıl bir insan olma yolculuğu sunacağı. Çünkü geleceği belirleyecek olan yalnızca hangi liseyi kazandığı değil... O lisede nasıl bir genç olarak yetişeceği.



