Mutluluğun en sessiz düşmanı kıyaslamak! Sosyal medya beynin “normal” algısını değiştiriyor

BATAKLIKTAN NASIL KURTULACAĞIZ?

İlk yol, kendini başkalarıyla değil dünkü hâlinle kıyaslamaktır. Hayatta en sağlıklı rekabet, insanın kendi geçmişiyle yaptığı rekabettir. Kendine şunu sor: Bir ay önceye göre ne öğrendim? Hangi konularda geliştim, olgunlaştım? Belki hâlâ gitmek istediğin yerde değilsin ama bir yıl önceki hâlinin hayal bile edemeyeceği bir noktada olabilirsin. İlerleme çoğunlukla büyük sıçramalarla değil, küçük ama istikrarlı adımlarla gelir. İkinci yol, tüketmeyi azaltıp üretmeyi artırmaktır. Sürekli başkalarının hayatını izleyen kişi zamanla kendi hayatından uzaklaşır. Çünkü insan sadece izlediğinde değil, bir şeyin parçası olduğunda canlı hisseder. Oysa yazmak, yürümek, üretmek, müzik yapmak, öğrenmek ve deneyimlemek insanı yeniden kendi yoluna getirir. Hayatı seyreden değil, yaşayan tarafına geçmek; zihni kıyaslamadan uzaklaştırmanın en güçlü yollarından biridir. Üçüncü yol ise dikkatini eksik olana değil, sahip olduklarına çevirmektir. Her gün birkaç dakika ayırıp hayatında iyi giden şeyleri fark etmek, zihnin referans sistemini değiştirir. Çünkü dikkat nereye giderse duygu da oraya gider. Sürekli eksik olana odaklanan bir zihin bolluğun içinde bile yoksulluk hisseder; ama sahip olduklarını fark eden bir zihin, sıradan görünen şeylerde bile huzur bulmaya başlar.

UNUTMA

Belki mutluluk hayatımızı tamamen değiştirmekle başlamıyordur. Belki mutluluk, başkasının penceresinden çıkıp yeniden kendi penceremizden bakmayı öğrenmekle başlıyordur. Belki de gerçek huzur; daha fazlası olmakta değil, olduğumuz yere biraz daha şefkatle bakabilmektedir.