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Nicki Minaj başlatmıştı… TikTok’taki “Stiletto Akımı”’nda büyük facia! Denemek istedi omurgasını böyle kırdı…
Nicki Minaj başlatmıştı… TikTok’taki “Stiletto Akımı”’nda büyük facia! Denemek istedi omurgasını böyle kırdı…
Henüz 8 hafta önce bebeğini kucağına alan sosyal medya fenomeni kadın, akıma ayak uydurmaya çalışırken omurgasından oldu! 32 yaşındaki fenomen, son dönemin popüler akımı "Stiletto Akımı"'na katılıp başarılı olmayı umuyordu ancak soluğu hastanede aldı.
Giriş Tarihi: 05.08.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 13:08