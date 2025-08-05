Nicki Minaj başlatmıştı… TikTok’taki “Stiletto Akımı”’nda büyük facia! Denemek istedi omurgasını böyle kırdı…

OMURGASINI KIRDI!

Doğumundan yalnızca sekiz hafta sonra denediği bu akım, omurgasını kırmasına neden oldu. Sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde anne Barutkina'nın mutfak adasında dönmeye çalıştığı ve ardından yere düştüğü görülüyor.