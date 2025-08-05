Roza Galeri Roza Yaşam Nicki Minaj başlatmıştı… TikTok’taki “Stiletto Akımı”’nda büyük facia! Denemek istedi omurgasını böyle kırdı…

Nicki Minaj başlatmıştı… TikTok’taki “Stiletto Akımı”’nda büyük facia! Denemek istedi omurgasını böyle kırdı…

Henüz 8 hafta önce bebeğini kucağına alan sosyal medya fenomeni kadın, akıma ayak uydurmaya çalışırken omurgasından oldu! 32 yaşındaki fenomen, son dönemin popüler akımı "Stiletto Akımı"'na katılıp başarılı olmayı umuyordu ancak soluğu hastanede aldı.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 12:51 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 13:08
Nicki Minaj başlatmıştı… TikTok’taki Stiletto Akımı’nda büyük facia! Denemek istedi omurgasını böyle kırdı…

Sosyal medya fenomeni 32 yaşındaki kadın, Son dönemlerde TikTok'ta viral olan 'Stiletto Challenge" 'a katıldı. Yeni anne olmuş kadının bu girişimi, facia ile sonuçlandı.

Nicki Minaj başlatmıştı… TikTok’taki Stiletto Akımı’nda büyük facia! Denemek istedi omurgasını böyle kırdı…

32 yaşındaki Mariana Barutkina, son günlerde sosyal medyada neredeyse her kadının katıldığı bir akıma katılmak istedi.

Nicki Minaj başlatmıştı… TikTok’taki Stiletto Akımı’nda büyük facia! Denemek istedi omurgasını böyle kırdı…

Henüz bebeğini yeni kucağına alan anne, göğe kadar uzanan stilettolar giyerken, ters çevrilmiş bir tencerenin üzerine koyduğu bebek maması kavanozunun üzerinde dengede durmaya çalıştı.

Nicki Minaj başlatmıştı… TikTok’taki Stiletto Akımı’nda büyük facia! Denemek istedi omurgasını böyle kırdı…

Mariana Barutkina'nın bu girişimi, Nicki Minaj'ın uzun stilettolarıyla incecik bir katmanın üzerinde durduğu klipten sonra sosyal medyada akım haline gelen videolardan kaynaklanıyordu.

Nicki Minaj başlatmıştı… TikTok’taki Stiletto Akımı’nda büyük facia! Denemek istedi omurgasını böyle kırdı…

Nicki Minaj'ın "High School" klibindeki ünlü pozu yeniden canlandırmayı içeren "Stiletto Challenge" adlı gösterinin sosyal medyada viral olmasının ardından denemeye çalışan anne Barutkina, soluğu hastanede aldı.

Nicki Minaj başlatmıştı… TikTok’taki Stiletto Akımı’nda büyük facia! Denemek istedi omurgasını böyle kırdı…

AKIMA KATILMAK İSTERKEN HASTANELİK OLDU!

Influencerlık yapan 32 yaşındaki genç anne, tencerenin üzerine koyduğu bebek maması kavanozunun üzerinde stilettoları ile dengede durmayı başaramayarak yere düştü.

Nicki Minaj'ın "Stiletto Akımı" TikTok'ta trend oldu | Video

Nicki Minaj başlatmıştı… TikTok’taki Stiletto Akımı’nda büyük facia! Denemek istedi omurgasını böyle kırdı…

OMURGASINI KIRDI!

Doğumundan yalnızca sekiz hafta sonra denediği bu akım, omurgasını kırmasına neden oldu. Sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde anne Barutkina'nın mutfak adasında dönmeye çalıştığı ve ardından yere düştüğü görülüyor.

Nicki Minaj başlatmıştı… TikTok’taki Stiletto Akımı’nda büyük facia! Denemek istedi omurgasını böyle kırdı…

ÜÇ AY BOYUNCA KORSE GİYMEK ZORUNDA

Henüz bebeğini yeni kucağına alan kadın soluğu hastanede aldı. Uzmanlar omurgasında kompresyon fleksiyon kırığı oluştuğunu ve bu durumun onu üç ay boyunca korse giymek zorunda bıraktığını söyledi.

Nicki Minaj başlatmıştı… TikTok’taki Stiletto Akımı’nda büyük facia! Denemek istedi omurgasını böyle kırdı…

Akım olan videoyu denerken düştüğü ve omurgasını kırdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mariana Barutkina, Rusya halkı tarafından linç edildi.

Nicki Minaj başlatmıştı… TikTok’taki Stiletto Akımı’nda büyük facia! Denemek istedi omurgasını böyle kırdı…

Yeni doğan bebeğine bakmak yerine şöhreti önceliklendiren kadın vatandaşlar tarafından ağır eleştirilerle karşı karşıya kaldı.