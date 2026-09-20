Odalarda tükenen genç hayatlar! Sosyal medya, tutunamayan nesiller yetiştiriyor!

HIZLI PARA, HIZLI ŞÖHRET, HIZLI İLİŞKİ

Bugünün dijital kültürü ise çocuklara sürekli hız gösteriyor. Hızlı para, hızlı şöhret, hızlı beden, hızlı ilişki, hızlı başarı. Bir süre sonra gerçek hayatın doğal yavaşlığı genç için dayanılmaz hâle gelebiliyor. Dahası, "boş ver" kültürü yalnızca akademik motivasyonla sınırlı kalmıyor. Zamanla hayatın başka alanlarına da yayılabiliyor. Ders çalışmaya değmez, bir konuda uzmanlaşmaya değmez, ilişki için uğraşmaya değmez, bir şeyi düzeltmeye çalışmaya değmez, insanlara güvenmeye değmez, gelecek planı yapmaya değmez.

İNANÇLARI KORUMAK ZORUNDAYIZ

Gençlere sürekli başarı anlatmak zorunda değiliz. Fakat başarısız olmakla çabalamayı anlamsız bulmak arasında çok büyük bir fark vardır. Birincisinde insan hayata katılır ve bazen kaybeder. İkincisinde daha başlamadan hayatın dışına çıkar. Bugün korumamız gereken şey çocuklarımızın bütün yollarını çizmek değildir. Onların önünde hâlâ yürümeye değer bir yol olduğunu, bunun bulunabileceğine dair inançlarını korumaktır.