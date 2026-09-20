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Roza Yaşam
Odalarda tükenen genç hayatlar! Sosyal medya, tutunamayan nesiller yetiştiriyor!
Odalarda tükenen genç hayatlar! Sosyal medya, tutunamayan nesiller yetiştiriyor!
Aileler endişeli! Odasına kapanan, sadece ekran karşısında zaman geçiren gençlerin sayısı artıyor. Sosyal medya, onları önce yalnızlaştırıp sonra hızlı para, hızlı şöhret ve sıfır sabır içeren videolara boğuyor Tüm bunlara bir anda sahip olmak isteyen gençler, hayatı ve emek vermeyi boş görüyor. Gençler arasında hızla yayılan "hayat anlamsız, çabalamaya değmez" psikolojisini uzmanlarıyla masaya yatırdık...
Giriş Tarihi: 20.09.2026 07:13