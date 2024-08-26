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Osmanlı padişahları neden yan poz verirdi? Ardındaki gerçeğe inanamayacaksınız...

Osmanlı padişahları ve kralları portrelerinde genellikle yan pozlar tercih edilirdi. Yapılan resimlerde özellikle burun detayı oldukça göze çarpmaktadır. Peki bunun altında yatan neden neydi?

Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:06
Osmanlı padişahları neden yan poz verirdi? Ardındaki gerçeğe inanamayacaksınız...

Osmanlı padişahlarının portre çizimlerine baktığımızda genellikle yan poz verdiklerini görürüz. Üstelik bu bir gelenek olarak devam etmiş gibi görünüyor. Ancak bu aslında çok daha eskilere dayanıyor. Roma imparatorluğunun krallarının da bu tür heykellere sahip olduğu görülüyor. Bunun temel nedeni ise daha estetik görünmesi değildi.

Osmanlı padişahları neden yan poz verirdi? Ardındaki gerçeğe inanamayacaksınız...

Osmanlı padişahlarının da tıpkı Roma imparatorları gibi yan pozları dolaylı bir iktidar göstergesiydi. Ama nasıl?

Osmanlı padişahları neden yan poz verirdi? Ardındaki gerçeğe inanamayacaksınız...

Günümüzün güzellik algısının aksine o dönemler kemerli burun soyluluğun bir göstergesi olarak kabul ediliyordu.

Osmanlı padişahları neden yan poz verirdi? Ardındaki gerçeğe inanamayacaksınız...

Yandan bakıldığında kemerli burnun kartal gagasını andırdığı düşünülüyordu.

Osmanlı padişahları neden yan poz verirdi? Ardındaki gerçeğe inanamayacaksınız...

Kartal ise güçlü ve yırtıcı bir hayvan olduğundan gücü de temsil ediyordu. O dönemde yandan bakıldığında kemerli burun kartal gagasına benzetiliyordu.

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