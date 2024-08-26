Osmanlı padişahları neden yan poz verirdi? Ardındaki gerçeğe inanamayacaksınız...

Osmanlı padişahlarının portre çizimlerine baktığımızda genellikle yan poz verdiklerini görürüz. Üstelik bu bir gelenek olarak devam etmiş gibi görünüyor. Ancak bu aslında çok daha eskilere dayanıyor. Roma imparatorluğunun krallarının da bu tür heykellere sahip olduğu görülüyor. Bunun temel nedeni ise daha estetik görünmesi değildi. Osmanlı padişahlarının da tıpkı Roma imparatorları gibi yan pozları dolaylı bir iktidar göstergesiydi. Ama nasıl? Günümüzün güzellik algısının aksine o dönemler kemerli burun soyluluğun bir göstergesi olarak kabul ediliyordu. Yandan bakıldığında kemerli burnun kartal gagasını andırdığı düşünülüyordu. Kartal ise güçlü ve yırtıcı bir hayvan olduğundan gücü de temsil ediyordu. O dönemde yandan bakıldığında kemerli burun kartal gagasına benzetiliyordu. Krallar kartalın gücünü kendilerine atfettikleri için kemerli burun gurur duydukları bir özellikti. Osmanlı padişahlarında da Türk burnu, yani kemerli burun önemli bir özellikti. Bu nedenle yan profilden portre yaptırarak soyluluklarını ve güçlerini gözler önüne sermek istediler.