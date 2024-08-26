Osmanlı padişahları neden yan poz verirdi? Ardındaki gerçeğe inanamayacaksınız...

Osmanlı padişahlarının portre çizimlerine baktığımızda genellikle yan poz verdiklerini görürüz. Üstelik bu bir gelenek olarak devam etmiş gibi görünüyor. Ancak bu aslında çok daha eskilere dayanıyor. Roma imparatorluğunun krallarının da bu tür heykellere sahip olduğu görülüyor. Bunun temel nedeni ise daha estetik görünmesi değildi.