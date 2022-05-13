Sakın buzdolabında yan yana koymayın! Hızlıca çürümelerine neden oluyor

NEDEN BU ÜRÜNLERİ BİRLİKTE SAKLAMAMALISINIZ?

Meyve ve sebzeler olgunlaştıkça etilen olarak adlandırılan bir gaz salgılarlar. Birçok bitkinin ürettiği bu gazın salınım miktarı ise her bitkinin dokusuna ve yapısına göre değişiklik göstermektedir. Buna ek olarak meyvelerin sebzelerden daha fazla etilen gazı ürettiği bilinmektedir.