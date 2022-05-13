Sakın buzdolabında yan yana koymayın! Hızlıca çürümelerine neden oluyor
Meyve ve sebzeleri genelde buzdolabında tutmak saklama ömürlerini uzatıyor gibi görünse de öyle ikililer var ki bunları yan yana koyarsanız çok daha hızlı bozulmalarına neden olabilirsiniz. Çok basit bir yöntem gibi gelse de sadece pratik olsun diye ya da alışkanlıktan yan yana koyduğunuz bu besinler hızlıca bozularak daha tüketilmeden çöpe gidiyor olabilir. İşte daha uzun ömürlü olmaları adına asla yan yana koymamanız gereken meyve ve sebzeler…
Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:45
Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:45