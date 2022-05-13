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Sakın buzdolabında yan yana koymayın! Hızlıca çürümelerine neden oluyor

Meyve ve sebzeleri genelde buzdolabında tutmak saklama ömürlerini uzatıyor gibi görünse de öyle ikililer var ki bunları yan yana koyarsanız çok daha hızlı bozulmalarına neden olabilirsiniz. Çok basit bir yöntem gibi gelse de sadece pratik olsun diye ya da alışkanlıktan yan yana koyduğunuz bu besinler hızlıca bozularak daha tüketilmeden çöpe gidiyor olabilir. İşte daha uzun ömürlü olmaları adına asla yan yana koymamanız gereken meyve ve sebzeler…

Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:45
Sakın buzdolabında yan yana koymayın! Hızlıca çürümelerine neden oluyor

Sakın buzdolabında yan yana koymayın! Hızlıca çürümelerine neden oluyor

NEDEN BU ÜRÜNLERİ BİRLİKTE SAKLAMAMALISINIZ?

Meyve ve sebzeler olgunlaştıkça etilen olarak adlandırılan bir gaz salgılarlar. Birçok bitkinin ürettiği bu gazın salınım miktarı ise her bitkinin dokusuna ve yapısına göre değişiklik göstermektedir. Buna ek olarak meyvelerin sebzelerden daha fazla etilen gazı ürettiği bilinmektedir.

Sakın buzdolabında yan yana koymayın! Hızlıca çürümelerine neden oluyor

Sakın buzdolabında yan yana koymayın! Hızlıca çürümelerine neden oluyor

Domates ve salatalık gibi genelde birlikte tüketilen besinleri buzdolabında da yan yana saklama eğilimde olabilirsiniz. Ancak bu durum aslında onların daha hızlı bozulmasına neden olur. Asla yan yana tutmamanız gereken meyve ve sebzeler ise şöyle…

Sakın buzdolabında yan yana koymayın! Hızlıca çürümelerine neden oluyor

Sakın buzdolabında yan yana koymayın! Hızlıca çürümelerine neden oluyor

Bu noktada amaç, yüksek etilen gazı üreten ürünlerin hassas olarak kategorilendirilen ürünlerle birlikte saklanmamasıdır. Bu ürünleri mutfakta saklıyorsanız temel olarak yapmanız gereken etilen salgılayan ürünleri bir kase içerisinde tezgahta ve hassas olan ürünleri ise buzdolabında saklamak.

Sakın buzdolabında yan yana koymayın! Hızlıca çürümelerine neden oluyor

Sakın buzdolabında yan yana koymayın! Hızlıca çürümelerine neden oluyor

Bu çözüm patates ve soğan gibi ürünlerde işe yaramayabilir. Çünkü o malzemeleri buzdolabında saklamayız ancak bu durumlarda da ayrı saklamakta fayda var.

Sakın buzdolabında yan yana koymayın! Hızlıca çürümelerine neden oluyor

Sakın buzdolabında yan yana koymayın! Hızlıca çürümelerine neden oluyor

ASLA YAN YANA KOYMAMANIZ GEREKEN YİYECEKLER

ELMA - ETİLEN ÜRETİYOR

Elmalar en çok etilen üreten meyvelerden biridir. Bu nedenle diğer ürünlerden uzak bir yerde saklanmaları gerekmektedir. Eğer avokadonuzu veya hurmanızı hızla olgunlaştırmak isterseniz de tam tersini uygulayabilirsiniz. Elmanın yanına koyacağınız avokado, etilen gazının etkisiyle kısa sürede olgunlaşacaktır.

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