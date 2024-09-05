Roza Galeri Roza Yaşam

Sararmış çamaşırları sakız gibi beyazlatıyor! Bu üçlünün etkisine inanamayacaksınız…

Çok severek giymiş olduğunuz kıyafetinizin bir gün sarardığını gözlemlediniz. Bu durum oldukça can sıkıcı olsa da, insan vücudunun salgıladığı terden dolayı doğal bir durumdur. Ancak, canınızı sıkmanıza gerek yok çünkü çözümü oldukça basit. Peki nasıl? Sizler için derlemiş olduğumuz yalnızca üç malzemeleri yöntem sayesinde sararan kıyafetleri bembeyaz yapabilirsiniz. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 16:56
Sararmış çamaşırları sakız gibi beyazlatıyor! Bu üçlünün etkisine inanamayacaksınız…

Kıyafetlerinizdeki sararmalar ile ilgili ne yapacağınızı bilemiyorsanız bu duruma son vermeye geldik! Yazımızın devamına okuyacağınız pratik bilgiler sayesinde beyazlarda oluşan sarı lekelere elveda diyoruz…

Sararmış çamaşırları sakız gibi beyazlatıyor! Bu üçlünün etkisine inanamayacaksınız…

ETKİSİNE İNANAMAYACAĞINIZ O YÖNTEM

Bu yöntem, özellikle gömlek ve yazlık kumaşlar için oldukça etkili olacaktır.

Sararmış çamaşırları sakız gibi beyazlatıyor! Bu üçlünün etkisine inanamayacaksınız…

Malzemeler:

  • Bir kaşık çamaşır deterjanı
  • Bir yemek kaşığı tuz
  • Bir bardak limon

İlk olarak iki litre suyu kaynatın ve büyük bir kabın içerisine aktarın.

Sararmış çamaşırları sakız gibi beyazlatıyor! Bu üçlünün etkisine inanamayacaksınız…

Bu suyun içerisine bir yemek kaşığı tuz ve bir bardak limon suyunu ekleyin.

Sararmış çamaşırları sakız gibi beyazlatıyor! Bu üçlünün etkisine inanamayacaksınız…

Sonrasında ise bir kaşık çamaşır suyu ekleyin.

SON DAKİKA SON DAKİKA