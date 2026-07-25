Sevgiliniz birden mesajları kesti mi? Uzaklaşmasının arkasındaki gizli gerçek!

ÇOĞU ZAMAN SORUN SENDE DEĞİL

Sen tarafında kalp sıkışması, uyuyamama, "Ne yaptım yanlış?" diye kendini suçlama olur. Bunlar normal. Ama şunu bil: Çoğu zaman sorun sende değil. Yapabileceğin basit şeyler...

Panik yapma, alan ver: Hemen "Neden uzaklaştın?" diye üstüne gitme. Biraz zaman ver. "Buradayım, hazırsan konuşalım" de. Kaçıngan tip baskıdan daha çok kaçar.

Kendi hayatını yaşamaya devam et: Sadece onu düşünme. Arkadaşlarınla çık, hobilerine sarıl, spor yap. Bu hem seni güçlü tutar hem de karşı tarafı rahatlatır. Bağımlı gibi görünürsen uzaklaşma artar.

Açık ama sakin konuş: "Son günlerde aramızda mesafe var gibi hissediyorum. Senin için bir sorun varsa dinlemek isterim" de. Suçlama, "Sen şöyle yapıyorsun" deme. Duygunu anlat.

Kendini tanı: "Ben kaygılı mıyım, yoksa o mu kaçıyor?" diye düşün. Bazen kaygılı bir yapıda olmak partnerinizin hayatını çok kısıtlamanıza neden olup onun bu durumdan kaçmasına da neden olabilir.

Yardım al: Arkadaşına anlat, rahatla. Gerekirse bir psikoloğa git. Terapi utanç değil, ilişkiyi kurtarma yoludur. Birçok çift terapiyle bu döngüyü kırıyor.

Sınırlarını koru: Mesafe aylarca sürerse ve seni çok üzüyorsa, ilişkiyi gözden geçir.