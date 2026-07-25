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Sevgiliniz birden mesajları kesti mi? Uzaklaşmasının arkasındaki gizli gerçek!
Sevgiliniz birden mesajları kesti mi? Uzaklaşmasının arkasındaki gizli gerçek!
İlişkilerde her şey yolunda giderken yaşanan ani mesafenin nedeni her zaman sevgisizlik olmayabilir. Çocukluk deneyimleri, bağlanma biçimi ve günlük yaşamın getirdiği stres ilişkilerin seyrini değiştiriyor. Böyle bir durumda ilişkinin yıpranmaması için nasıl davranılması gerektiği ve sağlıklı iletişimin nasıl kurulabileceği büyük önem taşıyor
Giriş Tarihi: 25.07.2026 09:56
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 09:57