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Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…

Güneş ışığı gün boyunca camlardan ve duvarlardan içeri girdiğinden yaz aylarında ev hızla ısınır. Buna karşılık evi serin tutmanın ilk adımı, sıcak havayı içeri aldıktan sonra dışarı atmaya çalışmak değil, en baştan içeriye girmesini olabildiğince engellemek. Peki ama nasıl? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:07
Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…

Ev içerisinde serinlik sağlamak için gün içerisinde pencereleri açık bırakmak her zaman doğru bir yöntem olmayabilir.

Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…

Dışarısı içeriden daha sıcaksa, açılan pencere eve serinlik değil sıcak hava taşıyabilir.

Bu nedenle pencereleri günün en sıcak saatlerinde kapalı tutmak, perde ve panjurlarla güneşi kesmek daha etkili olabilir.

Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…

Bu nedenle pencereleri günün en sıcak saatlerinde kapalı tutmak, perde ve panjurlarla güneşi kesmek daha etkili olabilir.

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Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…

Gece vaktinde hava serinlediğinde ise pencereleri açarak evin içindeki sıcak havayı dışarı atmak gerekir.

Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…

Geleneksel sıcak iklim mimarisinde de benzer mantık kullanılıyor. Gölgelik alanlar, hava geçiren açıklıklar, avlular, kalın duvarlar ve doğal malzemeler evin daha serin kalmasına yardımcı olabiliyor.

Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…

Bu etkiyi modern evlerde birebir kurmak zor olsa da perde, panjur, çapraz havalandırma, fan ve güneşi kesen küçük düzenlemelere benzer bir serinlik hissi oluşturmak mümkün.

Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…

EVİ SERİN TUTMA YÖNTEMLERİ

Günün en sıcak saatlerinde pencereleri kapalı tutun.

Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…

Güneş alan camlarda kalın perde, stor, panjur veya güneşlik tercih edin.

Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…

Özellikle öğle saatlerinde direkt güneş alan odaların kapısını kapatarak sıcaklığın eve yayılmasını azaltın.

Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…

Akşam saatlerinde hava dışarıda serinlediğinde karşılıklı pencereleri çapraz açarak havalandırma yapın.

Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…

Vantilatörü yalnızca havayı döndürmek için değil, sıcak havayı dışarı atacak şekilde pencereye yakın konumlandırın.

Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…

Evde fırın, ocak ve güçlü elektronik cihazları günün en sıcak saatlerinde mümkün olduğunca kullanmayın.

Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…

Açık renkli, ince ve nefes alan tekstiller tercih ederek odanın daha ferah hissedilmesini sağlayın.

Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…

Güneş alan balkon veya pencere önlerinde gölge oluşturan perde, tente veya bitki kullanın.

Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…

Serin kalan bir odayı "kaçış noktası" gibi düzenleyin. Evin tamamı yerine en çok vakit geçirdiğiniz alanı serin tutmak daha kolay olabilir.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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