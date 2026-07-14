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Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…
Sıcak havalarda evi serin tutmanın doğal yolu açıklandı! Tek yapmanız gereken…
Güneş ışığı gün boyunca camlardan ve duvarlardan içeri girdiğinden yaz aylarında ev hızla ısınır. Buna karşılık evi serin tutmanın ilk adımı, sıcak havayı içeri aldıktan sonra dışarı atmaya çalışmak değil, en baştan içeriye girmesini olabildiğince engellemek. Peki ama nasıl? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:07