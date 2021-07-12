Sineklerden doğal yolla kurtulacaksınız! Bu bitkiler ile...

Ailenizin sağlığını tehlikeye atabilecek kimyasa böcek kovucularını unutun. Bitkilerin ve çiçeklerin sadece havayı temizleyip uykuya dalmanıza yardımcı olmadığını, aynı zamanda böcekleri ve sivrisinekleri evinizden uzaklaştırabileceklerini keşfedildi. Bazı bitkiler sayesinde hem evinizin doğal ortamını renklendirebilir hem de tamamen sağlıklı bir çevreye sahip olabilirsiniz.

Bazı bitkiler güçlü bir kokuya sahipken, diğerleri sadece böceklerin koklayabileceği kimyasal bir bileşiğe sahiptir. Dekoratif obje olmalarının dışında bazı çiçekler tam aksine böceklerin bulunduğunuz ortamdan uzak durmasına yardımcı olmasını sağlıyor. İşte o bitkiler…

KEKİK Çoğumuzun yemeklerine eklemek için evde kuru kekik vardır. Ancak böcekler bu bitkinin yağ kokusunu sevmediği için gerçek bitkiye sahip olmak da iyi bir fikir olabilir. Bitkinin suyunu salmak için 4 ila 5 bardak kekik yaprağını ezin. Daha sonra karışımı güneşli bir yerde su dolu bir kaba koyun ve bir gece bekletin. Karışıma sıvı bulaşık sabunu ekleyin, süzün ve suyu bir sprey şişesine koyun.

KADİFE ÇİÇEĞİ Krizantemler gibi, kadife çiçeği de içlerinde piretrin içerir ve kovucu amaçlarla kullanılabilir. Bir avuç kadife çiçeği ve suyu karıştırıp 2 gün karanlık ve serin bir yerde ara sıra sallayarak dinlenmeye bırakın. Bundan sonra, süzmek ve içindeki sıvıyı çıkarmak için bir bulaşık bezi kullanın. Sıvıyı bir sprey şişesine koyun ve kullanıma hazırdır.