Size gerçekten aşık mı? Gerçek sevgiyi ele veren o detay!

GELECEĞİ SENİNLE PLANLAMAK İSTER

Sevgi, şimdiyi de sever ama geleceği de ister. "İki yıl sonra şuraya gidelim", "Çocuk olursa ismini şöyle koyalım", "Emekli olunca şu köye yerleşelim" ... Bunları konuşan insan, seni geleceğine dahil ediyor demektir. Geleceğini seninle konuşmayan, "bakalım ne olacak" diyen, "şimdi yaşayalım sonra düşünürüz" diyen kişi... Seni geçici görüyor olabilir. Seven insan, seni yarınına da almak ister. Bu, özellikle ilişkilerde çok belirgindir. "Evleneceğiz", "Birlikte yaşayacağız", "Ortak hesap açacağız" gibi cümleler, sevginin geleceğe yansımasıdır. Bunları hiç konuşmayan, sürekli erteleyen kişi, seni gerçekten hayatına almak istemiyordur.

Senin sınırlarına saygı duymak... Sevgi, sınır tanımaz sanılır. Oysa en sağlıklı sevgi, sınırlara saygı duyan sevgidir. "Bu konuda konuşmak istemiyorum" dediğinde ısrar etmeyen, "Bugün yalnız kalmak istiyorum" dediğinde kırılmayan, "Bu davranışımdan rahatsızım" dediğinde düzeltmeye çalışan insan... Seni seviyor demektir. Senin "hayır"ına saygı duymayan, seni zorlayan, "ben bilirim" diyen kişi, seni kontrol etmek istiyordur. Sevgi, kontrol değildir. Sevgi, özgürlüktür. Seven insan, seni serbest bırakır ama yanından da ayrılmaz.

UNUTMA

Sevildiğini anlamak kadar, sevildiğini kabul etmek de önemlidir. Bazen karşı taraf seni sever, ama sen kendini sevilmeye layık görmezsin. O zaman sevgi, kapının önünde kalır. Kendine de sor: "Ben sevilmeye değer miyim?" Cevabın "evet" olsun. Çünkü herkes sevilmeye değer. Ve seven insan, bunu sana her gün, her haliyle gösterir.