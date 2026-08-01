Size gerçekten aşık mı? Gerçek sevgiyi ele veren o detay!

ÖZÜR DİLEMEYİ BİLMEK ÖNEMLİ
Herkes hata yapar. Seven insan, hata yaptığında özür diler. "Ben yanıldım", "Seni incittim, özür dilerim" diyebilen kişi, seni önemsiyor demektir. İnat eden, "ben bir şey yapmadım" diyen, hatasını kabul etmeyen kişi... Ego'sunu senden üstün tutuyordur. Sevgi, ego'yu ezer. Seven insan, "sen haklısın" diyebilir. Çünkü senin gönlünü almak, kendi haklılığından daha önemlidir. Bazı insanlar sözle sever, bazıları işle, bazıları hediyeyle, bazıları zamanla. Önemli olan, senin dilini anlamasıdır. Sen "benimle konuş" diyorsan, o da konuşuyorsa... Sen "bana dokun" diyorsan, o da dokunuyorsa... Sen "benim için bir şey yap" diyorsan, o da yapıyorsa... İşte o zaman sevilmişsindir. Karşı taraf kendi dilinde sever, sen anlamazsın. O zaman sorun büyür. Seven insan, senin dilini öğrenmeye çalışır. "Sen nasıl sevilmek istiyorsun?" diye sorar ve ona göre davranır. Sevginin en güzel hallerinden biri, sessizlikte bile rahat olmaktır. Birlikte oturup hiçbir şey konuşmadan, televizyon izleyip, kitap okuyup, yan yana susabilmek... Bu, "ben seninle olduğum için mutluyum, başka bir şeye ihtiyacım yok" demektir. Sürekli konuşmak, sürekli eğlenmek, sürekli bir şey yapmak zorunda hissetmek... O zaman ilişki yorucudur. Seven insan, seninle sadece "var olmak"tan da mutlu olur. Sevgi, seni olduğu gibi alır. Senin aileni, eski yaralarını, dostlarını, alışkanlıklarını... Hepsini. "Ailenle görüşme", "Eski dostlarını unut", "Geçmişini konuşma" diyen kişi... Seni değil, kendi istediği versiyonunu seviyor demektir. Seven insan, senin geçmişine saygı duyar. "O da senin bir parçan" der. Ailenle iyi geçinmeye çalışır, dostlarını tanımaya çalışır. Çünkü seni seviyorsa, senin dünyanı da sever. Sevildiğimizi anlamanın tek bir formülü yok. Ama ortak bir nokta var: Seven insan, seni yormadan, seni küçültmeden, seni ikinci plana atmadan yanında olur. Seninle büyür, senin için değişir, senin zor gününde kalır. Bazen "beni seviyor mu?" diye sormaya gerek kalmaz. Çünkü o insan, her haliyle "seni seviyorum" der. Sözle değil, işiyle, duruşuyla, seçimiyle.