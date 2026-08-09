Sosyal medyanın yeni modası psikoloji dili: Gerçekten bilinçleniyor muyuz yoksa etiketliyor muyuz?

EN ÇOK HANGİ KELİMELER KULLANILIYOR?

- En çok yanlış kullanılan psikoloji terimi hangisi?

- Sanırım en çok yanlış kullanılan terim "narsist" kelimesi. Günümüzde kendini fazla önemseyen, eleştiri kabul etmeyen, bir tartışmada karşısındakini dinlemeyen ya da ilişkide bencil davranan herkese kolayca narsist denilebiliyor. Oysa narsisizm oldukça geniş bir kavramdır. Beğenilmek istemek, önemsenmeyi beklemek, başarılarımızla gurur duymak ya da zaman zaman kendimizi merkeze almak tek başına patolojik değildir. 'Travma' kelimesinin de çok geniş ve özensiz kullanıldığını görüyorum. Her acıyı travma olarak adlandırmak, travmanın gerçek ağırlığını görünmez hâle getirebilir. "Bir kavram yanlış kullanıldığında yalnızca bilimsel bir hata yapılmış olmaz. Kendimizi ve karşımızdakini nasıl gördüğümüz de değişir. Bu nedenle psikoloji terimlerini kullanırken biraz ihtiyatlı olmak gerekir. İnsan, tanıdan ve etiketten her zaman daha büyüktür.