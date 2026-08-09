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Sosyal medyanın yeni modası psikoloji dili: Gerçekten bilinçleniyor muyuz yoksa etiketliyor muyuz?
Sosyal medyanın yeni modası psikoloji dili: Gerçekten bilinçleniyor muyuz yoksa etiketliyor muyuz?
"Travma, narsist, toksik, gaslighting..." gibi psikoloji terimleri artık günlük hayatımızın bir parçası. Ruh sağlığı hakkında konuşmayı kolaylaştıran bu yeni dil, zaman zaman insanları tek bir kelimeyle etiketlemenin de yolunu açıyor. Terapi odalarından günlük hayatımıza sızan psikoloji dili, sosyal yaşamımızı da insan ilişkilerimizi de değiştirdi. Biz de Psikoterapist Gökhan Ergür'le bu popüler konuyu masaya yatırdık.
Giriş Tarihi: 09.08.2026 10:33