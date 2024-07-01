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Sütün içine sadece 2 adet biber ekleyin! Öyle bir etkisi var ki...

İlk yoğurdun nasıl mayalandığına dair birçok soru işaretiyle karşılaşmışsınızdır. Aslında yoğurdun mayalanması için ihtiyaç duyulan faktör; bakterilerin yoğurt oluşumuna katkıda bulunabileceği bir tetikleyicidir. Bu genellikle yine bir yoğurt olsa da, aslında yoğurt yapmak için "mayaya" ihtiyacınız olmadığını biliyor muydunuz? İşte mayasız şekilde yoğurt yapmanın az bilinen yöntemi!

Giriş Tarihi: 01.07.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 18:37
Sütün içine sadece 2 adet biber ekleyin! Öyle bir etkisi var ki...

Son günlerde sosyal medyada bolca paylaşılan yoğurt yapma videosu, büyük dikkat çekti. Sütün içerisine eklenen iki tane yeşil biberin sonunda sütü yoğurda dönüştürdüğünü görünce, kullanıcılar inanamadılar. Peki bu yalnızca iki yeşil biberle yoğurt nasıl mayalanır? İşte cevabı…

Sütün içine sadece 2 adet biber ekleyin! Öyle bir etkisi var ki...

"Biber saplarının" doğal olarak yoğurt yapmak için kullanılan bir bakteri içerdiği ve sütü bu sayede fermente edebildiği öğrenildi.

Sütün içine sadece 2 adet biber ekleyin! Öyle bir etkisi var ki...

Malzemeler

1 litre taze süt (tercihen günlük süt)

2-3 adet yeşil biber (acı olmayan)

- Tencere

- Cam kavanoz veya kase

- Temiz bir bez veya tülbent

- Tahta kaşık

Sütün içine sadece 2 adet biber ekleyin! Öyle bir etkisi var ki...

HAZIRLANIŞI

Sütü tencereye döktükten sonra kaynatın ve kaynadıktan sonra ocaktan alın. Soğumaya bıraktığınız sütün 40 - 45°C aralığında olmasına dikkat edin. Eğer termometreniz yoksa, parmağınızı sütün içine daldırdığınızda yanmadan durabilecek fakat sıcak olacak bir aralıkta olmasına dikkat edebilirsiniz.

Sütün içine sadece 2 adet biber ekleyin! Öyle bir etkisi var ki...

Yeşil biberler ise bu ısı aralığına gelmiş süt içerisine, birkaç parçaya bölünerek eklenmelidir. Çekirdeklerini çıkarmanıza gerek yoktur.

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