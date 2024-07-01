Sütün içine sadece 2 adet biber ekleyin! Öyle bir etkisi var ki...
İlk yoğurdun nasıl mayalandığına dair birçok soru işaretiyle karşılaşmışsınızdır. Aslında yoğurdun mayalanması için ihtiyaç duyulan faktör; bakterilerin yoğurt oluşumuna katkıda bulunabileceği bir tetikleyicidir. Bu genellikle yine bir yoğurt olsa da, aslında yoğurt yapmak için "mayaya" ihtiyacınız olmadığını biliyor muydunuz? İşte mayasız şekilde yoğurt yapmanın az bilinen yöntemi!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 18:37