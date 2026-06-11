Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

TRAFİKTE EN ÇOK VAKİT HARCANAN ŞEHİRLER BELLİ OLDU!

Trafiğin insan hayatını nasıl kilitleyebileceğini gösteren bu tarihi örneğin ardından, benzer bir tablo bugün de dünyanın pek çok büyük kentinde yaşanıyor. Her ne kadar 12 gün süren o kaos geride kalmış olsa da, modern şehirlerde sürücüler hâlâ saatlerini direksiyon başında tüketiyor. INRIX tarafından yayımlanan son rapor da, trafikte en çok zaman kaybedilen şehirleri ortaya koyarak sorunun boyutunu gözler önüne serdi.