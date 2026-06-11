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Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

Ulaşım tarihinin en büyük trafiği olarak kayıtlara geçen olayda, yüz binlerce araç günlerce aynı noktada mahsur kaldı. Tam 12 gün boyunca çözülemeyen ve kilometrelerce uzayan bu devasa tıkanıklık sırasında sürücüler, otoyol ortasında adeta bir yaşam mücadelesi verdi.

Giriş Tarihi: 11.06.2026 13:51
Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

Çin, 2010 yılında ulaştırma tarihinin en büyük krizlerinden birine sahne oldu. İç Moğolistan ile Pekin arasındaki stratejik rota olan Ulusal Karayolu 110 üzerinde meydana gelen trafik sıkışıklığı, 100 kilometreyi aşan bir hatta ulaştı. Tam 12 gün boyunca çözülemeyen bu devasa kilitlenme, modern dönemin en uzun süreli ve en geniş kapsamlı trafik felaketi olarak kayıtlara geçti.

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

Yürüyerek birkaç dakikada kat edebileceğiniz bir mesafeyi, direksiyon başında tam 24 saatte geçebildiğinizi hayal edin. Ağustos 2010'da Çin'de yaşanan olay tam olarak buydu: Araçlar günde ortalama yalnızca 1 kilometre ilerleyebiliyordu. Başta sıradan bir yoğunluk sanılan bu durum, binlerce sürücünün günlerce asfalta hapsolmasıyla ülke tarihinin en büyük lojistik krizlerinden birine dönüştü.

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

TRAFİK NASIL BAŞLADI?

Her şey 14 Ağustos 2010 tarihinde başladı. Karayolunda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle şerit sayısı azaltıldı. Aynı dönemde kömür taşıyan binlerce kamyon yola çıktı. Zaten kapasitesinin yüzde 60 üzerinde çalışan yol, bu yükü kaldıramadı.

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Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

Demiryolu altyapısının yetersizliği de sorunu büyüttü. Artan sanayi talebini karşılamak isteyen şirketler, taşımacılığı kara yoluna yönlendirdi. Sonuç olarak yüz binlerce araç, motorları durmuş, kornalar susmayan dev bir araç kuyruğunda kaldı.

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

ASFALTIN ORTASINDA DOĞAN "ŞEHİR"

Saatler günlere dönüştükçe sürücüler çıkış olmadığını fark etti. Yolun izole bölümlerinde kalan birçok kişi su ve yiyeceğe ulaşamaz hale geldi. Bu noktada bölge halkı devreye girdi ve yol kenarına geçici tezgahlar kuruldu.

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

Başka seçeneği olmayan sürücüler araçlarında ya da kamyon kasalarında uyudu. Yaz sıcağıyla birlikte bekleyiş daha da dayanılmaz hale geldi. Trafik sıkışıklığı, ticaretin, sosyal ilişkilerin ve zaman zaman gerginliklerin yaşandığı geçici bir şehire dönüştü.

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

TRAFİĞİ AÇMAK GÜNLER SÜRDÜ

Durumun kontrolden çıkması üzerine Çin hükümeti geniş çaplı bir müdahale başlattı. Otoyol ekipleri ve kurtarma araçları bölgeye sevk edildi. Kamyonların Pekin'e gündüz girişleri yasaklandı, geçişler yalnızca gece saatlerinde sağlandı.

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

Dünyanın trafik çilesini en net şekilde ortaya koymak için hazırlanan kapsamlı araştırmada, 36 ülkedeki 900'ü aşkın şehrin son 3 yıla ait ulaşım verileri mercek altına alındı. Yapılan detaylı analizler, hangi şehirlerde sürücülerin yollarda en fazla zaman kaybettiğini gözler önüne serdi. Küresel ölçekte güncellenen sıralama açıklandı ve sonuçlar yine şaşırttı. İşte trafikte en çok vakit kaybedilen şehirlerin yeni listesi…

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

Tüm bu önlemlere rağmen sıkışıklığın tamamen çözülmesi günler sürdü. Olay boyunca yüz binlerce araç yolda mahsur kaldı.

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

Tarihe geçen trafik felaketi

Her ne kadar Guinness Rekorlar Kitabı, Almanya'da 1990 yılında yaşanan bir sıkışıklığın araç sayısı açısından daha büyük olduğunu belirtse de, uzmanlara göre Ulusal Karayolu 110'daki olay, süresi ve etkisiyle modern tarihin en sembolik trafik çöküşü olarak kabul ediliyor.

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

TRAFİKTE EN ÇOK VAKİT HARCANAN ŞEHİRLER BELLİ OLDU!

Trafiğin insan hayatını nasıl kilitleyebileceğini gösteren bu tarihi örneğin ardından, benzer bir tablo bugün de dünyanın pek çok büyük kentinde yaşanıyor. Her ne kadar 12 gün süren o kaos geride kalmış olsa da, modern şehirlerde sürücüler hâlâ saatlerini direksiyon başında tüketiyor. INRIX tarafından yayımlanan son rapor da, trafikte en çok zaman kaybedilen şehirleri ortaya koyarak sorunun boyutunu gözler önüne serdi.

İşte güncel sıralama...

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

10- LOS ANGELES

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

9- PARİS

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

8- LONDRA

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

7- DUBLİN

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

6- CAPE TOWN

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

5- FİLEDELFİYA

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

4- NEW YORK

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

3- MEXİCO CİTY

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

2- ŞİKAGO

Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler

1- İSTANBUL

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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