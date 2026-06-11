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Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler
Tam 12 gün süren trafik sıkışıklığının arkasındaki akılalmaz neden! Günde sadece 1 kilometre ilerleyebildiler
Ulaşım tarihinin en büyük trafiği olarak kayıtlara geçen olayda, yüz binlerce araç günlerce aynı noktada mahsur kaldı. Tam 12 gün boyunca çözülemeyen ve kilometrelerce uzayan bu devasa tıkanıklık sırasında sürücüler, otoyol ortasında adeta bir yaşam mücadelesi verdi.
Giriş Tarihi: 11.06.2026 13:51