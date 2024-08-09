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Tedavisi yok denilen hastalığa çareyi Türk doktor buldu! "7 çocuğumu kaybetmiştim! Bu çocuğum sayesinde yaşayacak"

Dünyada ilk kez nedeni bilinmeyen ölümcül bir hastalığın tanısını koyup kesin tedavisini geliştirdi, Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu'nun en prestijli ödüllerinden 'Doğu'nun Yıldızı' ödülüne layık görüldü. Bu hastalık nedeniyle 7 çocuğunu kaybeden bir anne ve 6,5 yaşındaki kızına, bu keşfi sayesinde can olan Türk doktor Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, nadir görülen ve bir tür bağışıklık sistemi hastalığı olan 'CHAPLE sendromu'nun teşhis ve tedavisini bulmasıyla tıp literatürüne adını yazdırdı. Bir hastalığın tedavisinde yeni bir ilacın geliştirilmesi on yıllar sürerken, Prof. Dr. Özen ve ekibinin hem hastalığın kendisini keşfedip hem de uluslararası işbirliği ile 6 yılda çalışmalarını tamamladığı ilaç, ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA onayını da alarak hastalarda kullanılmaya başlandı.

DHA
Giriş Tarihi: 09.08.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:45
Tedavisi yok denilen hastalığa çareyi Türk doktor buldu! 7 çocuğumu kaybetmiştim! Bu çocuğum sayesinde yaşayacak

Mesleki hayatını, nedeni bilinmeyen bağışıklık hastalıklarının kökenlerini araştırıp bunlara yönelik tanı ve tedaviler geliştirmeye adayan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, 2015'te dünyada ilk kez, bir çeşit bağışıklık (immün) yetmezliği hastalığı olan CHAPLE sendromunu keşfederek tıp dünyasında çığır açtı.

Tedavisi yok denilen hastalığa çareyi Türk doktor buldu! 7 çocuğumu kaybetmiştim! Bu çocuğum sayesinde yaşayacak

Bu keşfin ardından ölümcül olabilen genetik geçişli bu hastalığa çare bulabilmek için kolları sıvadı. Tıbbın çaresiz kaldığı yerde, hastalığın 'tedavi edilebilir' olduğunu kanıtlayan Prof. Dr. Özen'in bu araştırmaları sayesinde uluslararası bir ilaç geliştirme çalışması başlatıldı.

Tedavisi yok denilen hastalığa çareyi Türk doktor buldu! 7 çocuğumu kaybetmiştim! Bu çocuğum sayesinde yaşayacak

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu araştırmanın dünyadaki öncü merkezi olarak görev aldı. Tedavi için geliştirilen ilaç, geçtiğimiz yıl Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından CHAPLE sendromunun tedavisinde kullanılmak üzere ruhsat alarak kullanılmaya başlandı.

Tedavisi yok denilen hastalığa çareyi Türk doktor buldu! 7 çocuğumu kaybetmiştim! Bu çocuğum sayesinde yaşayacak

MUCİZE GİBİ TEDAVİ

Prof. Dr. Oğuzhan'ın bu keşifleri sayesinde, kalıtsal bir hastalık olan CHAPLE sendromu nedeniyle 7 çocuğunu kaybeden ve kendisi de aynı hastalığın pençesinde yıllardır şifa arayan 45 yaşındaki Hatice Halil ile 6,5 yaşındaki kızı Lara, hayata tutundu.

Tedavisi yok denilen hastalığa çareyi Türk doktor buldu! 7 çocuğumu kaybetmiştim! Bu çocuğum sayesinde yaşayacak

Tedavi için şehir şehir gezdiğini söyleyen Hatice Halil, yaşadıklarını ilk kez Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Çocukluk çağının ölümcül sonuçlar doğurabilen hastalığı CHAPLE sendromunun tanısını ve kesin tedavisini bulan Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen ise, çeşitli ilaç firmalarıyla uzun yıllar yaptığı klinik araştırmalar sayesinde geliştirilen ilaç için 2023 yılının Ağustos ayında ruhsat aldıklarını kaydederek "Mucizevi bir şekilde hastalar daha tedaviye başladıkları ilk dakikadan itibaren farklı bir iyileşme havası seziyor ve günler içerisinde tamamen sağlığına kavuşabiliyorlar" dedi.

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