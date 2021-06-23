Temiz bir ortam için pahalı malzemeleri unutun! Tuz ve diş macununun mucizevi etkisi

Hem vakitten hem de bütçenizden tasarruf edebileceğiniz bu ipuçları sayesinde bulunduğunuz ortamın her köşesinde eşsiz bir hijyen yakalayabilirsiniz. Evlerinizde veya iş yerlerinizde kendinizi rahat hissedebileceğiniz tüm ipuçlarını bir araya getirdik. İşte o detaylar…

TIKANMIŞ MUSLUKLAR İÇİN SİRKE Bir musluk basınç kaybetmeye veya bir tarafa püskürtmeye başladığında, bunun nedeni kir birikmesi olabilir. Musluğunuzun ucundaki küçük ağ kapaklı havalandırıcı nokta zamanla tıkanabilir. Temizlemek için tek yapmanız gereken, havalandırıcıyı çıkarmak ve bir diş fırçasıyla fırçalamadan önce sirkeye batırmaktır. Başlamadan önce drenaj deliğini kapatmayı unutmayın, böylece kanalizasyonda hiçbir şey kaybetmezsiniz.

KÖTÜ KOKULAR İÇİN KİBRİT Banyoyu kullandıktan sonra, bir kibrit yakmak güçlü kokuları etkisiz hale getirebilir. Bu, kokuları yaymak için bir pencereniz veya havalandırma sisteminiz yoksa bu en yararlı ipuçlarından biri olabilir. Kibrit, tuvalete gittikten sonra ortaya çıkan kötü kokulardan daha güçlü koku veren kükürt dioksit üretiyor. Sülfür dioksit ise çok daha güzel kokuyor ve istenmeyen kokuları maskeliyor.