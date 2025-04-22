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Temizlikten nefret edenlere çözüm: 15 dakikada derli toplu olacak! TikTok’ta viral olan sepet yöntemi

Evinizde sürekli dağınıklıkla mı uğraşıyorsunuz? Sürekli odalar arasında koşturup durmak sizi yoruyor mu? TikTok'ta 145 binden fazla takipçisi olan temizlik uzmanı Georgia, ev temizliğini daha hızlı ve verimli hale getirecek basit ama etkili bir temizlik tüyosu öneriyor: sepet yöntemi!

Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:19
Temizlikten nefret edenlere çözüm: 15 dakikada derli toplu olacak! TikTok’ta viral olan sepet yöntemi

Georgia'nın tavsiyesi oldukça sade: Elinize bir sepet alın, evin içinde dağınık halde bulunan her şeyi bu sepete yerleştirin ve ardından eşyaları ait oldukları yerlere geri koyun. Bu yöntem, özellikle katlar arasında sürekli gidip gelmek zorunda kalanlar için büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor. Georgia'nın tercih ettiği katlanabilir sepet ise kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor, böylece evinizde de düzen sağlıyor.

Temizlikten nefret edenlere çözüm: 15 dakikada derli toplu olacak! TikTok’ta viral olan sepet yöntemi

Ancak Georgia'nın önerileri sadece bununla sınırlı değil. İşte evinizin her zaman düzenli görünmesini sağlayacak diğer altın kurallar:

Temizlikten nefret edenlere çözüm: 15 dakikada derli toplu olacak! TikTok’ta viral olan sepet yöntemi

1. Temiz Bir Lavabo Asla Eksik Olmamalı

Georgia'ya göre lavabonun kirli bırakılması evdeki genel temizlik havasını bozan önemli bir detay. Bu nedenle lavaboyu temiz tutmak ve bulaşıkları hemen yıkamak, evin genel düzenini olumlu yönde etkiliyor.

Temizlikten nefret edenlere çözüm: 15 dakikada derli toplu olacak! TikTok’ta viral olan sepet yöntemi

2. Havlulara Dikkat Edin

Banyo havlularının rastgele asılması yerine düzgün bir şekilde katlanarak yerine asılması, banyonuza düzenli ve şık bir görünüm katıyor. Georgia, bu basit detayın bile banyonun atmosferini artırdığını söylüyor.

Temizlikten nefret edenlere çözüm: 15 dakikada derli toplu olacak! TikTok’ta viral olan sepet yöntemi

3. Günlük Banyo Temizliği

"Az ama sık" kuralını öneren Georgia, banyoyu her gün hızlıca silmenin büyük temizlikleri kolaylaştırdığını belirtiyor. Ayrıca beklenmedik misafirler için de her zaman hazırlıklı bir ev sunuyor.