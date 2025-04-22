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Temizlikten nefret edenlere çözüm: 15 dakikada derli toplu olacak! TikTok’ta viral olan sepet yöntemi
Temizlikten nefret edenlere çözüm: 15 dakikada derli toplu olacak! TikTok’ta viral olan sepet yöntemi
Evinizde sürekli dağınıklıkla mı uğraşıyorsunuz? Sürekli odalar arasında koşturup durmak sizi yoruyor mu? TikTok'ta 145 binden fazla takipçisi olan temizlik uzmanı Georgia, ev temizliğini daha hızlı ve verimli hale getirecek basit ama etkili bir temizlik tüyosu öneriyor: sepet yöntemi!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:19