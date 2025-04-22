Temizlikten nefret edenlere çözüm: 15 dakikada derli toplu olacak! TikTok’ta viral olan sepet yöntemi

Georgia'nın tavsiyesi oldukça sade: Elinize bir sepet alın, evin içinde dağınık halde bulunan her şeyi bu sepete yerleştirin ve ardından eşyaları ait oldukları yerlere geri koyun. Bu yöntem, özellikle katlar arasında sürekli gidip gelmek zorunda kalanlar için büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor. Georgia'nın tercih ettiği katlanabilir sepet ise kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor, böylece evinizde de düzen sağlıyor.