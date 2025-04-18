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Türkiye'de en çok çocuğun olduğu şehir belli oldu! İşte Türkiye'nin il il çocuk haritası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'İstatistiklerle Çocuk, 2024' verilerini yayımladı. Verilere göre Türkiye, çocuk nüfus oranında Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkeleri geride bıraktı. TÜİK'in verilerine göre 85 milyonun üzerinde nüfusu olan Türkiye'nin en çok çocuk nüfusu olan şehirleri de açıklandı. Bakın ilk sıraya hangi şehrimiz yerleşti...

DHA
Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:44 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 16:51
Türkiye’de en çok çocuğun olduğu şehir belli oldu! İşte Türkiye’nin il il çocuk haritası

TÜİK'in yayımladığı 'İstatistiklerle Çocuk, 2024' bültenine göre; 2024 yılı sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi iken bunun 21 milyon 817 bin 61'ini çocuklar oluşturdu.

Türkiye’de en çok çocuğun olduğu şehir belli oldu! İşte Türkiye’nin il il çocuk haritası

Çocuk nüfusunun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

Türkiye’de en çok çocuğun olduğu şehir belli oldu! İşte Türkiye’nin il il çocuk haritası

Birleşmiş Milletler tanımına göre Türkiye'de 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2024 yılında yüzde 25,5 oldu.

Türkiye’de en çok çocuğun olduğu şehir belli oldu! İşte Türkiye’nin il il çocuk haritası

Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkekler, yüzde 48,7'sini kızlar oluşturdu. Birleşmiş Milletlerin (BM) tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970'te toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990'da yüzde 41,8 ve 2024'te yüzde 25,5 oldu. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla, yüzde 14,7 ile Malta, yüzde 15,1 ile İtalya, yüzde 15,7 ile Portekiz oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 25,5 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü...

Türkiye’de en çok çocuğun olduğu şehir belli oldu! İşte Türkiye’nin il il çocuk haritası

ÇOCUK NÜFUSUNUN EN YÜKSEK OLDUĞU İL: ŞANLIURFA

2024 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 43,8 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 39,8 ile Şırnak, yüzde 37,4 ile Ağrı, Mardin ve Muş izledi.