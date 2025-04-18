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Türkiye'de en çok çocuğun olduğu şehir belli oldu! İşte Türkiye'nin il il çocuk haritası
Türkiye'de en çok çocuğun olduğu şehir belli oldu! İşte Türkiye'nin il il çocuk haritası
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'İstatistiklerle Çocuk, 2024' verilerini yayımladı. Verilere göre Türkiye, çocuk nüfus oranında Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkeleri geride bıraktı. TÜİK'in verilerine göre 85 milyonun üzerinde nüfusu olan Türkiye'nin en çok çocuk nüfusu olan şehirleri de açıklandı. Bakın ilk sıraya hangi şehrimiz yerleşti...
Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 16:51