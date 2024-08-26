Uyku uzmanı açıkladı: Çocukları okul rutinine döndürmenin yolu! Yatmadan 1 saat önce…

Sağlık için oldukça önemli olan uyku 3 aylık yaz tatili sürecinde bozulmuş olabilir. Yaz tatilinin yavaş yavaş sonuna gelinmesi ve okulların açılacak olması ile birlikte çocukların uyku rutinlerinin de yeniden oluşturulması gerekir. Aileler ise kısa sürede bu rutinin nasıl oluşturabileceği ile ilgili merak içindiler. İşte konu ile ilgili uzmanlardan ailelere tavsiyeler…