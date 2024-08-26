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Uyku uzmanı açıkladı: Çocukları okul rutinine döndürmenin yolu! Yatmadan 1 saat önce…

Sağlık için oldukça önemli olan uyku 3 aylık yaz tatili sürecinde bozulmuş olabilir. Yaz tatilinin yavaş yavaş sonuna gelinmesi ve okulların açılacak olması ile birlikte çocukların uyku rutinlerinin de yeniden oluşturulması gerekir. Aileler ise kısa sürede bu rutinin nasıl oluşturabileceği ile ilgili merak içindiler. İşte konu ile ilgili uzmanlardan ailelere tavsiyeler…

Giriş Tarihi: 26.08.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 14:11
Uyku uzmanı açıkladı: Çocukları okul rutinine döndürmenin yolu! Yatmadan 1 saat önce…

Yapılan araştırmalar 4 ila 11 yaş aralığındaki çocukların yaz tatilinde bir gecede ortalama 6,5 saat uyuduğu ancak, yeterli saat 7,5 olduğu yönündedir. Peki bu 1 saat çocuklara nasıl kazandırılır? İşte detaylar…

Uyku uzmanı açıkladı: Çocukları okul rutinine döndürmenin yolu! Yatmadan 1 saat önce…

ÇOCUKLARIN UYUMALARI İÇİN ZAMAN ÇİZELGESİ

Uyku uzmanı Tony Spencer, ailelerin çocuklarının uyku düzenlerini ayarlayıp yeni bir döneme hazır olmaları için uygulamaları gereken bir zaman çizelgesi oluşturdu.

Uyku uzmanı açıkladı: Çocukları okul rutinine döndürmenin yolu! Yatmadan 1 saat önce…

Tony Spencer, bu çizelgeye olabildiğince erken uyulması gerektiğini ifade ediyor.

Uyku uzmanı açıkladı: Çocukları okul rutinine döndürmenin yolu! Yatmadan 1 saat önce…

Özellikle okullar açılmadan iki hafta öncesinde uygulamaya başlamak yeterli olacaktır.

Uyku uzmanı açıkladı: Çocukları okul rutinine döndürmenin yolu! Yatmadan 1 saat önce…

Çocukların uyku düzenini oluşturmak için acele etmeden kademeli bir şekilde ilerlemek daha etkili olacaktır.

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